У Луцьку з п'ятого поверху гуртожитку з вікна випала студентка

У Луцьку з п'ятого поверху гуртожитку з вікна випала студентка
З вікна гуртожитку у Луцьку випала неповнолітня студентка.

Про це телеграм-каналу ВолиньПост стало відомо з власних джерел.

Пізно ввечері 17 вересня з пʼятого поверху гуртожитку "Луцького вищого професійного училища" на вулиці Сергія Климчука випала дівчина.

Відомо, що дівчину госпіталізували в реанімаційне відділення обласної лікарні.

Що саме стало причиною трагедії - наразі невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, гуртожиток, дівчина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Експорт нафти з росії обвалився майже на чверть після атак дронів
Сьогодні, 10:33
Мінфін назвав розмір зарплат вчителів після підвищення у 2026 році
Сьогодні, 10:19
У Луцьку з п'ятого поверху гуртожитку з вікна випала студентка
Сьогодні, 10:10
Затримали волинянина, який пошкодив гранітні плити у місті на Волині
Сьогодні, 10:00
У Луцьку чоловік кинув вибуховий пристрій у громадському місці
Сьогодні, 09:29
Медіа
відео
1/8