У Луцьку з п'ятого поверху гуртожитку з вікна випала студентка
Сьогодні, 10:10
З вікна гуртожитку у Луцьку випала неповнолітня студентка.
Про це телеграм-каналу ВолиньПост стало відомо з власних джерел.
Пізно ввечері 17 вересня з пʼятого поверху гуртожитку "Луцького вищого професійного училища" на вулиці Сергія Климчука випала дівчина.
Відомо, що дівчину госпіталізували в реанімаційне відділення обласної лікарні.
Що саме стало причиною трагедії - наразі невідомо.
