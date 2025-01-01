У Луцьку з п'ятого поверху гуртожитку з вікна випала студентка





Про це телеграм-каналу



Пізно ввечері 17 вересня з пʼятого поверху гуртожитку "Луцького вищого професійного училища" на вулиці Сергія Климчука випала дівчина.



Відомо, що дівчину госпіталізували в реанімаційне відділення обласної лікарні.



Що саме стало причиною трагедії - наразі невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З вікна гуртожитку у Луцьку випала неповнолітня студентка.Про це телеграм-каналу ВолиньПост стало відомо з власних джерел.Пізно ввечері 17 вересня з пʼятого поверху гуртожитку "Луцького вищого професійного училища" на вулиці Сергія Климчука випала дівчина.Відомо, що дівчину госпіталізували в реанімаційне відділення обласної лікарні.Що саме стало причиною трагедії - наразі невідомо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію