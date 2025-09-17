Експорт нафти з росії обвалився майже на чверть після атак дронів

Експорт нафти з росії обвалився майже на чверть після атак дронів
Українські удари по російській нафтогазовій інфраструктурі на Балтиці завдали відчутного удару по бюджету кремля. Середньодобовий морський експорт нафти з рф знизився на 22,7% — до 3,18 млн барелів на добу, що стало найбільшим падінням із липня 2024 року.

Про це пише Bloomberg.

росія втратила близько $400 млн експортної виручки лише за тиждень. Особливо постраждав порт Усть-Луга, де після ураження трьох насосних станцій обсяги відвантаження скоротилися вдвічі. У Приморську, де було пошкоджено два танкери, експорт тимчасово зупинявся повністю.

Ці удари демонструють вразливість російської нафтогалузі, яка залишається головним джерелом фінансування війни. Кожна така атака не лише вичерпує доходи кремля, а й ставить під сумнів його здатність утримувати стабільність експорту в умовах тривалого протистояння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Експорт нафти з росії обвалився майже на чверть після атак дронів
Сьогодні, 10:33
Мінфін назвав розмір зарплат вчителів після підвищення у 2026 році
Сьогодні, 10:19
У Луцьку з п'ятого поверху гуртожитку з вікна випала студентка
Сьогодні, 10:10
Затримали волинянина, який пошкодив гранітні плити у місті на Волині
Сьогодні, 10:00
У Луцьку чоловік кинув вибуховий пристрій у громадському місці
Сьогодні, 09:29
Медіа
відео
1/8