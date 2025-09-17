Експорт нафти з росії обвалився майже на чверть після атак дронів

удари по російській нафтогазовій інфраструктурі на Балтиці завдали відчутного удару по бюджету кремля. Середньодобовий морський експорт нафти з рф знизився на 22,7% — до 3,18 млн барелів на добу, що стало найбільшим падінням із липня 2024 року.



росія втратила близько $400 млн експортної виручки лише за тиждень. Особливо постраждав порт Усть-Луга, де після ураження трьох насосних станцій обсяги відвантаження скоротилися вдвічі. У Приморську, де було пошкоджено два танкери, експорт тимчасово зупинявся повністю.



Ці удари демонструють вразливість російської нафтогалузі, яка залишається головним джерелом фінансування війни. Кожна така атака не лише вичерпує доходи кремля, а й ставить під сумнів його здатність утримувати стабільність експорту в умовах тривалого протистояння.



