Путін звільнив близького соратника Козака, який закликав до перемовин з Україною, – ISW

Дмитра Козака з розбіжностями у поглядах з володимиром путіним. Так, Козак наполягав на перемовинах з Україною, а рішення про його відставку свідчить про бажання правителя РФ надалі воювати з Україною.



Про це пише



"Високопосадовці Кремля, ймовірно, за схвалення правителя Росії володимира путіна, звільнили заступника керівника апарату Кремля Дмитра Козака з його високої кремлівської посади після років незгоди з політикою путіна щодо війни в Україні...



Ймовірне рішення путіна витіснити зі свого близького оточення відомого високопосадовця Кремля після висловлення бажання припинити війну в Україні ще раз свідчить про те, що путін та його радники об'єднуються навколо своєї відданості продовженню війни в Україні та навколо максималістських воєнних вимог путіна", - йдеться в повідомленні.



Посилаючись на публікації в російських ЗМІ в ISW вважають, що повідомлення про неодноразові розбіжності Козака з правителем РФ володимиром путіним свідчать про те, що Путін та, можливо, інші кремлівські посадовці, такі як заступник голови Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, звільнили Козака з посади або змусили його самостійно "піти у відставку".



Так, 17 вересня росЗМІ з посиланням на двох знайомих джерел заявили, що Козак "пішов у відставку" зі своєї посади минулими вихідними (13-14 вересня) і розглядає різні пропозиції щодо переходу в бізнес.



Російський політолог заявив, що Козак був єдиним учасником засідання Ради Безпеки 21 лютого 2022 року, який виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну.



Козак виступив посередником у досягненні угоди з Україною на початку війни, яка б запобігла членству України в НАТО, але путін, як повідомляється, відхилив угоду, оскільки хотів анексувати українську територію.



Раніше західні та російські джерела вказували на те, що Козак втратив свій вплив у Кремлі після того, як протягом останніх кількох місяців радив путіну негайно припинити бойові дії в Україні, розпочати мирні переговори та зменшити вплив російських служб безпеки.



Козак раніше був одним із найближчих радників путіна та контролював стратегію Кремля в Україні, перш ніж Кремль передав цю відповідальність Кирієнку у 2022 році. Повідомляється, що Кирієнко також нещодавно взяв на себе управління портфелем Кремля у справах Молдови від Козака.



Відхід Козака з Кремля закріпить владу та обов'язки Кирієнка в адміністрації путіна.



У серпні видання The New York Times з посиланням на близькі до Кремля джерела повідомляло, що заступник глави адміністрації правителя РФ Дмитро Козак, який є одним з близьких соратників володимира путіна, нещодавно пропонував главі Кремля зупинити війну в Україні і почати мирні переговори.



У 2022 році агентство Reuters дізналося, що Козак переконував володимира путіна, що досяг попередньої угоди з Україною щодо відмови від вступу в НАТО, однак президент РФ відкинув його слова та розпочав повномасштабне вторгнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інститут вивчення війни пов'язує звільненння близького соратника російського правителяз розбіжностями у поглядах з. Так, Козак наполягав на перемовинах з Україною, а рішення про його відставку свідчить про бажання правителя РФ надалі воювати з Україною.Про це пише Українська правда з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW)."Високопосадовці Кремля, ймовірно, за схвалення правителя Росії володимира путіна, звільнили заступника керівника апарату Кремля Дмитра Козака з його високої кремлівської посади після років незгоди з політикою путіна щодо війни в Україні...Ймовірне рішення путіна витіснити зі свого близького оточення відомого високопосадовця Кремля після висловлення бажання припинити війну в Україні ще раз свідчить про те, що путін та його радники об'єднуються навколо своєї відданості продовженню війни в Україні та навколо максималістських воєнних вимог путіна", - йдеться в повідомленні.Посилаючись на публікації в російських ЗМІ в ISW вважають, що повідомлення про неодноразові розбіжності Козака з правителем РФ володимиром путіним свідчать про те, що Путін та, можливо, інші кремлівські посадовці, такі як заступник голови Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, звільнили Козака з посади або змусили його самостійно "піти у відставку".Так, 17 вересня росЗМІ з посиланням на двох знайомих джерел заявили, що Козак "пішов у відставку" зі своєї посади минулими вихідними (13-14 вересня) і розглядає різні пропозиції щодо переходу в бізнес.Російський політолог заявив, що Козак був єдиним учасником засідання Ради Безпеки 21 лютого 2022 року, який виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну.Козак виступив посередником у досягненні угоди з Україною на початку війни, яка б запобігла членству України в НАТО, але путін, як повідомляється, відхилив угоду, оскільки хотів анексувати українську територію.Раніше західні та російські джерела вказували на те, що Козак втратив свій вплив у Кремлі після того, як протягом останніх кількох місяців радив путіну негайно припинити бойові дії в Україні, розпочати мирні переговори та зменшити вплив російських служб безпеки.Козак раніше був одним із найближчих радників путіна та контролював стратегію Кремля в Україні, перш ніж Кремль передав цю відповідальність Кирієнку у 2022 році. Повідомляється, що Кирієнко також нещодавно взяв на себе управління портфелем Кремля у справах Молдови від Козака.Відхід Козака з Кремля закріпить владу та обов'язки Кирієнка в адміністрації путіна.У серпні видання The New York Times з посиланням на близькі до Кремля джерела повідомляло, що заступник глави адміністрації правителя РФ Дмитро Козак, який є одним з близьких соратників володимира путіна, нещодавно пропонував главі Кремля зупинити війну в Україні і почати мирні переговори.У 2022 році агентство Reuters дізналося, що Козак переконував володимира путіна, що досяг попередньої угоди з Україною щодо відмови від вступу в НАТО, однак президент РФ відкинув його слова та розпочав повномасштабне вторгнення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію