Рада просить президента присвоїти Парубію звання Герой України

Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України Андрію Парубію.



Про це у телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



За словами Железняка, за це рішення проголосували 230 народних депутатів.







Убивство Парубія



Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий чоловік застрелив колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Правоохоронці одразу почали розшукувати зловмисника.



Уже в ніч на 1 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що підозрюваного у вбивстві Парубія затримали.



Як з'ясувалося, ймовірним убивцею виявився 52-річний львів'янин.

