Рада просить президента присвоїти Парубію звання Герой України
Сьогодні, 11:47
Верховна Рада України звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України Андрію Парубію.
Про це у телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За словами Железняка, за це рішення проголосували 230 народних депутатів.
Убивство Парубія
Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий чоловік застрелив колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Правоохоронці одразу почали розшукувати зловмисника.
Уже в ніч на 1 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що підозрюваного у вбивстві Парубія затримали.
Як з'ясувалося, ймовірним убивцею виявився 52-річний львів'янин.
