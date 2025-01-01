Рада просить президента присвоїти Парубію звання Герой України

Верховна Рада України звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України Андрію Парубію.

Про це у телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами Железняка, за це рішення проголосували 230 народних депутатів.

Убивство Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий чоловік застрелив колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Правоохоронці одразу почали розшукувати зловмисника.

Уже в ніч на 1 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що підозрюваного у вбивстві Парубія затримали.

Як з'ясувалося, ймовірним убивцею виявився 52-річний львів'янин.

