Можливі черги на кордоні з Польщею: пояснили причину

можливі черги.



Про це пише



"Наразі система працює у тестовому режимі, однак у жовтні 2025 року попередньо планується її повноцінне впровадження. Просимо врахувати, що через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше", — йдеться у повідомленні.



Крім того, у пункті пропуску "Шегині" тривають ремонтні роботи з українського боку. Це тимчасово знижує пропускну спроможність, як для легкового, так і для вантажного транспорту.



У ДПСУ повідомили, що прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону регулярно проводять робочі зустрічі з польськими колегами, щоб забезпечити швидше та комфортніше перетинання кордону для громадян.



Станом на 09:00 18 вересня, за даними Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, ситуація з чергами у пунктах пропусках на кордоні з Польщею така:



• "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

• "Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Краківець" — 55 л/а, 3 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Шегині" — 40 л/а, 9 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

• "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

