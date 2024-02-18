Черги на кордоні: як у літній період працюють пункти пропуску з Польщею на Волині





В післяобідню пору 10 червня в Устилузі на перетин кордону очікували більш ніж пів сотні авто, розповіла Маргарита Вершиніна.



Збільшення пасажиропотоку почали фіксували від початку літа. Найбільше в чергах на кордоні — легкових авто. Прикордонники очікують, що протягом літа їх кількість зросте до 30%.



"Через збільшення пасажиро-транспортного потоку зараз маємо скупчення легкових автомобілів перед ПП "Устилуг", які очікують на виїзд з території України. Прогнозуємо, що черга може збільшуватись", — каже Маргарита Вершиніна.

Збільшення пасажиропотоку пов’язане з початком туристичного сезону. Також українці почали їхати на сезонні роботи у Польщу та на гостини до родичів.



"Стоїмо на Устилузі з третьої години ночі, — каже жителька Києва Анна. — Їдемо відпочивати перший раз за 4 роки. Поспішаємо в аеропорт, бо білети купляли заздалегідь і не очікували, що будуть таки черги".



Чекають на виїзд за кордон спортсмени з Рівненської області. Тренерка Інна Кулаковська каже: для перетину кордону, реєструвались в електронній черзі.



"Їдемо на змагання в Пулави, це за Любліном. Нас 20 дітей і 2 дорослих. Стоїмо вже годину, були другі, зараз перші в черзі", — додала тренерка з плавання.



Міжнародний пункт пропуску "Устилуг" — найбільш завантажений, каже речниця прикордонників Маргарита Вершиніна. Інспектори пропускають вантажівки вагою до 7,5 тонн, легкові авто та пасажирські автобуси. В пункті пропуску "Ягодин" можуть проїхати пасажирські автобуси та ваговози.



Поза чергою мають право перетинати кордон: люди з інвалідністю, які прямують на лікування і мають відповідні документи, також люди з І групою інвалідності та діти з інвалідністю, якщо в автомобілі не більше двох супроводжуючих. Без черги прикордонники пропускають дипломатів та людей зі службовими паспортами, додала речниця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останню добу кордон України з Польщею в обох напрямках на міжнародних пунктах пропуску "Устилуг" та "Ягодин" перетнули 10,5 тисяч людей.В післяобідню пору 10 червня в Устилузі на перетин кордону очікували більш ніж пів сотні авто, розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загонуЗбільшення пасажиропотоку почали фіксували від початку літа. Найбільше в чергах на кордоні — легкових авто. Прикордонники очікують, що протягом літа їх кількість зросте до 30%."Через збільшення пасажиро-транспортного потоку зараз маємо скупчення легкових автомобілів перед ПП "Устилуг", які очікують на виїзд з території України. Прогнозуємо, що черга може збільшуватись", — каже Маргарита Вершиніна.Збільшення пасажиропотоку пов’язане з початком туристичного сезону. Також українці почали їхати на сезонні роботи у Польщу та на гостини до родичів."Стоїмо на Устилузі з третьої години ночі, — каже жителька Києва Анна. — Їдемо відпочивати перший раз за 4 роки. Поспішаємо в аеропорт, бо білети купляли заздалегідь і не очікували, що будуть таки черги".Чекають на виїзд за кордон спортсмени з Рівненської області. Тренерка Інна Кулаковська каже: для перетину кордону, реєструвались в електронній черзі."Їдемо на змагання в Пулави, це за Любліном. Нас 20 дітей і 2 дорослих. Стоїмо вже годину, були другі, зараз перші в черзі", — додала тренерка з плавання.Міжнародний пункт пропуску "Устилуг" — найбільш завантажений, каже речниця прикордонників Маргарита Вершиніна. Інспектори пропускають вантажівки вагою до 7,5 тонн, легкові авто та пасажирські автобуси. В пункті пропуску "Ягодин" можуть проїхати пасажирські автобуси та ваговози.Поза чергою мають право перетинати кордон: люди з інвалідністю, які прямують на лікування і мають відповідні документи, також люди з І групою інвалідності та діти з інвалідністю, якщо в автомобілі не більше двох супроводжуючих. Без черги прикордонники пропускають дипломатів та людей зі службовими паспортами, додала речниця.

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