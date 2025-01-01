На пляжі у Ковелі не можна купатися: на яких локаціях Волині вода чиста
Сьогодні, 21:15
Із початком купального сезону спеціалісти моніторять якість води водойм у місцях масового відпочинку людей.
Під час перевірки пляжів у червні виконали 118 досліджень води за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками, інформують у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає "Місто. Медіа".
Вода відповідає нормам у таких локаціях:
м. Луцьк:
міський пляж (р. Стир);
міський пляж на Теремнівських ставках (р. Сапалаївка);
м. Нововолинськ — міський пляж (штучна водойма мікрорайону Шахтарський);
селище Любешів — пляж загального користування «Сонячний» (р. Стохід).
Якість води не відповідає нормам на міському пляжі в м. Ковелі (р. Турія). Тут зафіксували перевищення індексу ЛКП (і: Лактозопозитивні кишкові палички.). Він становив 7300 при нормі до 5000.
Протягом літа триватиме моніторинг води і на інших пляжах області.
У місцях, де вода не буде відповідати показникам безпеки, органи місцевого самоврядування, власники місць відпочинку будуть встановлювати попереджувальні знаки про заборону купання.
Під час купання дотримуйтеся таких порад:
ніколи не купайтесь у «стоячій воді», бо у ній багато патогенних мікроорганізмів, паразитів, екскрементів гризунів, що можуть бути небезпечними для здоров’я людини;
не ковтайте воду під час купання;
не відпускайте у воду дітей без нагляду та не купайтеся наодинці;
не мийте посуд, харчові продукти, зокрема, овочі та фрукти у воді, де купаєтесь, та в «застояній воді»;
після купання обов’язково приймайте душ.
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Під час перевірки пляжів у червні виконали 118 досліджень води за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками, інформують у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає "Місто. Медіа".
Вода відповідає нормам у таких локаціях:
м. Луцьк:
міський пляж (р. Стир);
міський пляж на Теремнівських ставках (р. Сапалаївка);
м. Нововолинськ — міський пляж (штучна водойма мікрорайону Шахтарський);
селище Любешів — пляж загального користування «Сонячний» (р. Стохід).
Якість води не відповідає нормам на міському пляжі в м. Ковелі (р. Турія). Тут зафіксували перевищення індексу ЛКП (і: Лактозопозитивні кишкові палички.). Він становив 7300 при нормі до 5000.
Протягом літа триватиме моніторинг води і на інших пляжах області.
У місцях, де вода не буде відповідати показникам безпеки, органи місцевого самоврядування, власники місць відпочинку будуть встановлювати попереджувальні знаки про заборону купання.
Під час купання дотримуйтеся таких порад:
ніколи не купайтесь у «стоячій воді», бо у ній багато патогенних мікроорганізмів, паразитів, екскрементів гризунів, що можуть бути небезпечними для здоров’я людини;
не ковтайте воду під час купання;
не відпускайте у воду дітей без нагляду та не купайтеся наодинці;
не мийте посуд, харчові продукти, зокрема, овочі та фрукти у воді, де купаєтесь, та в «застояній воді»;
після купання обов’язково приймайте душ.
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