На пляжі у Ковелі не можна купатися: на яких локаціях Волині вода чиста





Під час перевірки пляжів у червні виконали 118 досліджень води за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками, інформують у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає



Вода відповідає нормам у таких локаціях:



м. Луцьк:



міський пляж (р. Стир);



міський пляж на Теремнівських ставках (р. Сапалаївка);



м. Нововолинськ — міський пляж (штучна водойма мікрорайону Шахтарський);



селище Любешів — пляж загального користування «Сонячний» (р. Стохід).



Якість води не відповідає нормам на міському пляжі в м. Ковелі (р. Турія). Тут зафіксували перевищення індексу ЛКП (і: Лактозопозитивні кишкові палички.). Він становив 7300 при нормі до 5000.



Протягом літа триватиме моніторинг води і на інших пляжах області.



У місцях, де вода не буде відповідати показникам безпеки, органи місцевого самоврядування, власники місць відпочинку будуть встановлювати попереджувальні знаки про заборону купання.



Під час купання дотримуйтеся таких порад:

ніколи не купайтесь у «стоячій воді», бо у ній багато патогенних мікроорганізмів, паразитів, екскрементів гризунів, що можуть бути небезпечними для здоров’я людини;



не ковтайте воду під час купання;



не відпускайте у воду дітей без нагляду та не купайтеся наодинці;



не мийте посуд, харчові продукти, зокрема, овочі та фрукти у воді, де купаєтесь, та в «застояній воді»;



після купання обов’язково приймайте душ.

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