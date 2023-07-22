День міста у Володимирі відзначатимуть скромно: без гостей і надмірних витрат

День міста у Володимирі відзначатимуть скромно: без гостей і надмірних витрат
Цьогоріч День міста у Володимирі планують відзначати 13 липня. Відзначатимуть скромно, іноземних гостей запрошувати, скоріше за все, не будуть.

Про це на брифінгу повідомив міський голова Ігор Пальонка, пише Район.Володимир.

«Не будемо витрачати кошти... У нас є що показати в галузі культури, спорту. Можливо, запросимо колективи із сусідніх громад. Будемо відзначати своїми силами. Скоріше за все, що гостей з-за кордону запрошувати теж не будемо...», – зазначив міський голова.

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Теги: День міста, Володимир, святкування
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