День міста у Володимирі відзначатимуть скромно: без гостей і надмірних витрат





Про це на брифінгу повідомив міський голова Ігор Пальонка, пише



«Не будемо витрачати кошти... У нас є що показати в галузі культури, спорту. Можливо, запросимо колективи із сусідніх громад. Будемо відзначати своїми силами. Скоріше за все, що гостей з-за кордону запрошувати теж не будемо...», – зазначив міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч День міста у Володимирі планують відзначати 13 липня. Відзначатимуть скромно, іноземних гостей запрошувати, скоріше за все, не будуть.Про це на брифінгу повідомив міський голова, пише Район.Володимир «Не будемо витрачати кошти... У нас є що показати в галузі культури, спорту. Можливо, запросимо колективи із сусідніх громад. Будемо відзначати своїми силами. Скоріше за все, що гостей з-за кордону запрошувати теж не будемо...», – зазначив міський голова.

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