США скоротять бюджет на закупівлю зброї для України у 2026 році, - глава Пентагону

У 2026 році Сполучені Штати Америки мають намір скоротити бюджет на закупівлю озброєнь для України.Про це заявив міністр оборони США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press."У бюджеті є скорочення на це", - сказав Гегсет під час слухання в Палаті представників Конгресу США, відповідаючи на запитання конгресменів щодо майбутніх постачань озброєнь в Україну.За його словами, "нинішня адміністрація дивиться на цей конфлікт (війну РФ проти України - ред.) зовсім інакше"."Ми вважаємо, що мирна угода через переговори - найкраще рішення в інтересах обох сторін і нашої держави, особливо з огляду на суперечливі тенденції в усьому світі", - додав глава Пентагону.Нагадаємо, наразі Україна отримує від США лише ту зброю, передачу якої затвердила адміністрація колишнього президента США Джо Байдена.Нинішній президент США Дональд Трамп поки що не ухвалював жодних рішень щодо постачання зброї в Україну.