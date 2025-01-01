Магнітні бурі: прогноз на 11-12 червня

Магнітні бурі: прогноз на 11-12 червня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-12 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бури класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки та вплив на людей і техніку.

11 червня

У середу, 11 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

12 червня

У четвер, 12 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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