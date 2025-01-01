Долар і євро подорожчали: НБУ встановив курси на 11 червня





Про це йдеться на сайті регулятора.



Офіційний курс на 11 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5566 гривень за 1 долар (+0,0647 грн).



Офіційний курс євро становитиме 47,5033 гривень за 1 євро (+0,1320 грн).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.Про це йдеться на сайті регулятора.Офіційний курс на 11 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5566 гривень за 1 долар (+0,0647 грн).Офіційний курс євро становитиме 47,5033 гривень за 1 євро (+0,1320 грн).

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