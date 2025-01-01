Долар і євро подорожчали: НБУ встановив курси на 11 червня

Долар і євро подорожчали: НБУ встановив курси на 11 червня
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Офіційний курс на 11 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5566 гривень за 1 долар (+0,0647 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,5033 гривень за 1 євро (+0,1320 грн).


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Теги: Курс валют, Луцьк
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