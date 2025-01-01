Долар і євро подорожчали: НБУ встановив курси на 11 червня
Сьогодні, 03:11
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.
Про це йдеться на сайті регулятора.
Офіційний курс на 11 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5566 гривень за 1 долар (+0,0647 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,5033 гривень за 1 євро (+0,1320 грн).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сайті регулятора.
Офіційний курс на 11 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5566 гривень за 1 долар (+0,0647 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,5033 гривень за 1 євро (+0,1320 грн).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Долар і євро подорожчали: НБУ встановив курси на 11 червня
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 11-12 червня
Сьогодні, 01:30
11 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00