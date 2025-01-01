Коли день Івана Купала 2025 року: нова дата, чому це вже не 7 липня
Сьогодні, 07:15
З впровадженням новоюліанського календаря день вшанування Івана Купала має нову дату в церковному календарі.
У вересні 2023 року і Українська греко-католицька церква, і Православна Церква України офіційно перейшли на новоюліанське літочислення. Внаслідок цього календарного реформування дати багатьох традиційних релігійних свят були переглянуті та перенесені, передає ТСН.
Якщо раніше Івана Купала припадало на ніч проти 7 липня за юліанським стилем, то згідно з новим календарем його почали святкувати на 13 днів раніше. 2025 року це містичне літнє свято святкуватимуть у ніч проти 24 червня.
Як святкували Івана Купала наші предки
Обряди Івана Купала мають глибоке коріння в давньослов’янських уявленнях про природу. Це свято, яке виникло в період літнього сонцестояння — коли день досягає свого апогею, а ніч стає найкоротшою, — вшановувало сили родючості, сонце як джерело життя та інші природні стихії, від яких залежали урожай і добробут громади.
У давні часи святкування Івана Купала було особливо пишним і масовим. Хоча сьогодні масштаб дещо зменшився, в окремих містечках і селах України й далі дотримуються вікових обрядів. Люди збираються навколо купальського вогнища, через яке, тримаючись за руки, стрибають закохані пари — за повір’ям, такий ритуал обіцяє щасливе та міцне подружнє життя.
Особливо важливим свято є для молодих дівчат. Вони традиційно плетуть віночки з польових квітів і пускають їх за водою: якщо вінок пливе — це добрий знак, який віщує швидке весілля, а якщо тоне — заміжжя ще не скоро.
Окреме місце в купальській ночі займає легенда про чарівну квітку папороті. Наші предки вірили, що вона з’являється лише раз на рік і має магічну силу — той, хто знайде її, здобуде щастя, кохання і надприродні знання.
Народні прикмети на Івана Купала
На Івана Купала, що припадає на період літнього сонцестояння, з давніх-давен уважно спостерігали за природою — цього дня наші предки вірили, що самі земля і небо “відкривають свої таємниці”. Погода на Купала вважалася особливо показовою, і на її основі робили прогнози на врожай, погоду восени та навіть долю.
тепла й зоряна ніч — буде багатий урожай зернових і щасливий рік;
якщо ніч на Івана Купала тиха, без вітру — очікується погожа та щедра осінь;
роса вранці на Купала густа — на добрий врожай огірків, овочів і фруктів;
дощ цього дня — передвісник вологого і прохолодного серпня;
якщо на Купала гроза — літо буде врожайним, але з частими зливами;
суха купальська ніч — гарний знак для молодят і добрий час для весільних сватань.
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У вересні 2023 року і Українська греко-католицька церква, і Православна Церква України офіційно перейшли на новоюліанське літочислення. Внаслідок цього календарного реформування дати багатьох традиційних релігійних свят були переглянуті та перенесені, передає ТСН.
Якщо раніше Івана Купала припадало на ніч проти 7 липня за юліанським стилем, то згідно з новим календарем його почали святкувати на 13 днів раніше. 2025 року це містичне літнє свято святкуватимуть у ніч проти 24 червня.
Як святкували Івана Купала наші предки
Обряди Івана Купала мають глибоке коріння в давньослов’янських уявленнях про природу. Це свято, яке виникло в період літнього сонцестояння — коли день досягає свого апогею, а ніч стає найкоротшою, — вшановувало сили родючості, сонце як джерело життя та інші природні стихії, від яких залежали урожай і добробут громади.
У давні часи святкування Івана Купала було особливо пишним і масовим. Хоча сьогодні масштаб дещо зменшився, в окремих містечках і селах України й далі дотримуються вікових обрядів. Люди збираються навколо купальського вогнища, через яке, тримаючись за руки, стрибають закохані пари — за повір’ям, такий ритуал обіцяє щасливе та міцне подружнє життя.
Особливо важливим свято є для молодих дівчат. Вони традиційно плетуть віночки з польових квітів і пускають їх за водою: якщо вінок пливе — це добрий знак, який віщує швидке весілля, а якщо тоне — заміжжя ще не скоро.
Окреме місце в купальській ночі займає легенда про чарівну квітку папороті. Наші предки вірили, що вона з’являється лише раз на рік і має магічну силу — той, хто знайде її, здобуде щастя, кохання і надприродні знання.
Народні прикмети на Івана Купала
На Івана Купала, що припадає на період літнього сонцестояння, з давніх-давен уважно спостерігали за природою — цього дня наші предки вірили, що самі земля і небо “відкривають свої таємниці”. Погода на Купала вважалася особливо показовою, і на її основі робили прогнози на врожай, погоду восени та навіть долю.
тепла й зоряна ніч — буде багатий урожай зернових і щасливий рік;
якщо ніч на Івана Купала тиха, без вітру — очікується погожа та щедра осінь;
роса вранці на Купала густа — на добрий врожай огірків, овочів і фруктів;
дощ цього дня — передвісник вологого і прохолодного серпня;
якщо на Купала гроза — літо буде врожайним, але з частими зливами;
суха купальська ніч — гарний знак для молодят і добрий час для весільних сватань.
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