«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на літо: розклад та напрямки

«Укрзалізниця» з початком сезону відпусток розширила розклад: тепер більше поїздів з Києва до Краматорська, Дніпра, Кривого Рогу, Ужгорода, Ясіні та Одеси.Про це повідомили у пресслужбі УЗ у Telegram.Основні зміниПоїзд №228/227 Івано-Франківськ — КраматорськОдин із найдовших маршрутів в Україні — 1358 км. Курсуватиме через Київ через день.Івано-Франківськ: 21:52 → Краматорськ: 18:28Краматорськ: 19:20 → Івано-Франківськ: 16:45Забезпечує як нічне/денне сполучення між Івано-Франківськом і Києвом, так і денне/нічне між Києвом і Краматорськом.Поїзд №220/219 Київ — ДніпроКурсуватиме у визначені дні тижня.Київ: 14:35 → Дніпро: 21:26Дніпро: 08:36 → Київ: 15:19Зручно для пасажирів, які прямують з Дніпра за кордон — у Києві є пересадки на поїзди до Кишинева, Перемишля, Варшави та Хелма.Поїзд Інтерсіті №765/764 Київ — ОдесаРозпочне курсування з 27 червня (з Києва) та 28 червня (з Одеси), шість разів на тиждень.Київ: 21:49 → Одеса: 05:34Одеса: 06:54 → Київ: 15:01Зручно для мешканців Чернігова та Сум, які можуть прибути ввечері до Києва, а вже вранці вирушити до Одеси.Інтерсіті+ №736/735 Київ — ДніпроНічне швидкісне сполучення у визначені дні.Київ: 23:52 → Дніпро: 05:45Дніпро: 23:24 → Київ: 05:17У Києві можливі пересадки на Інтерсіті до Луцька, Рівного, Львова, Чернігова, Шостки та Сум.Поїзд №283/284 Київ — УжгородКурсуватиме через день.Київ: 15:21 → Львів: 23:34 → Ужгород: 05:20Ужгород: 23:13 → Львів: 05:51 → Київ: 13:12Зручно для жителів східних регіонів, які через Київ прямують до Закарпаття.Поїзд №203/204 Київ — ЯсіняКурсуватиме через день.Київ: 23:00 → Львів: 07:28 → Ясіня: 14:17Ясіня: 18:05 → Львів: 00:51 → Київ: 09:18Забезпечує зручні пересадки в Києві для пасажирів із Запоріжжя, Дніпра, Краматорська та Слов’янська.Інтерсіті+ №739/740 Київ — Кривий РігПосилює сполучення столиці з Кривбасом.Київ: 13:05 → Кривий Ріг: 19:53Кривий Ріг: 22:37 → Київ: 05:14У Києві передбачені пересадки на поїзди до Польщі та на регіональні маршрути.Додаткові рейсиЩе 11 поїздів уже враховані в літньому графіку, але призначатимуться окремими рішеннями залежно від потреб пасажирів.Серед них:Київ — ТрускавецьЛьвів — ОдесаКиїв — УжгородКиїв — Кам’янець-ПодільськийКиїв — Одеса (кілька рейсів)Київ — ЛьвівПасажирам також рекомендується слідкувати за оновленнями на офіційному сайті, адже список поїздів може розширитися найближчим часом.