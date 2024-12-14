«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на літо: розклад та напрямки
Сьогодні, 05:17
«Укрзалізниця» з початком сезону відпусток розширила розклад: тепер більше поїздів з Києва до Краматорська, Дніпра, Кривого Рогу, Ужгорода, Ясіні та Одеси.
Про це повідомили у пресслужбі УЗ у Telegram.
Основні зміни
Поїзд №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ
Один із найдовших маршрутів в Україні — 1358 км. Курсуватиме через Київ через день.
Івано-Франківськ: 21:52 → Краматорськ: 18:28
Краматорськ: 19:20 → Івано-Франківськ: 16:45
Забезпечує як нічне/денне сполучення між Івано-Франківськом і Києвом, так і денне/нічне між Києвом і Краматорськом.
Поїзд №220/219 Київ — Дніпро
Курсуватиме у визначені дні тижня.
Київ: 14:35 → Дніпро: 21:26
Дніпро: 08:36 → Київ: 15:19
Зручно для пасажирів, які прямують з Дніпра за кордон — у Києві є пересадки на поїзди до Кишинева, Перемишля, Варшави та Хелма.
Поїзд Інтерсіті №765/764 Київ — Одеса
Розпочне курсування з 27 червня (з Києва) та 28 червня (з Одеси), шість разів на тиждень.
Київ: 21:49 → Одеса: 05:34
Одеса: 06:54 → Київ: 15:01
Зручно для мешканців Чернігова та Сум, які можуть прибути ввечері до Києва, а вже вранці вирушити до Одеси.
Інтерсіті+ №736/735 Київ — Дніпро
Нічне швидкісне сполучення у визначені дні.
Київ: 23:52 → Дніпро: 05:45
Дніпро: 23:24 → Київ: 05:17
У Києві можливі пересадки на Інтерсіті до Луцька, Рівного, Львова, Чернігова, Шостки та Сум.
Поїзд №283/284 Київ — Ужгород
Курсуватиме через день.
Київ: 15:21 → Львів: 23:34 → Ужгород: 05:20
Ужгород: 23:13 → Львів: 05:51 → Київ: 13:12
Зручно для жителів східних регіонів, які через Київ прямують до Закарпаття.
Поїзд №203/204 Київ — Ясіня
Курсуватиме через день.
Київ: 23:00 → Львів: 07:28 → Ясіня: 14:17
Ясіня: 18:05 → Львів: 00:51 → Київ: 09:18
Забезпечує зручні пересадки в Києві для пасажирів із Запоріжжя, Дніпра, Краматорська та Слов’янська.
Інтерсіті+ №739/740 Київ — Кривий Ріг
Посилює сполучення столиці з Кривбасом.
Київ: 13:05 → Кривий Ріг: 19:53
Кривий Ріг: 22:37 → Київ: 05:14
У Києві передбачені пересадки на поїзди до Польщі та на регіональні маршрути.
Додаткові рейси
Ще 11 поїздів уже враховані в літньому графіку, але призначатимуться окремими рішеннями залежно від потреб пасажирів.
Серед них:
Київ — Трускавець
Львів — Одеса
Київ — Ужгород
Київ — Кам’янець-Подільський
Київ — Одеса (кілька рейсів)
Київ — Львів
Пасажирам також рекомендується слідкувати за оновленнями на офіційному сайті, адже список поїздів може розширитися найближчим часом.
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Про це повідомили у пресслужбі УЗ у Telegram.
Основні зміни
Поїзд №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ
Один із найдовших маршрутів в Україні — 1358 км. Курсуватиме через Київ через день.
Івано-Франківськ: 21:52 → Краматорськ: 18:28
Краматорськ: 19:20 → Івано-Франківськ: 16:45
Забезпечує як нічне/денне сполучення між Івано-Франківськом і Києвом, так і денне/нічне між Києвом і Краматорськом.
Поїзд №220/219 Київ — Дніпро
Курсуватиме у визначені дні тижня.
Київ: 14:35 → Дніпро: 21:26
Дніпро: 08:36 → Київ: 15:19
Зручно для пасажирів, які прямують з Дніпра за кордон — у Києві є пересадки на поїзди до Кишинева, Перемишля, Варшави та Хелма.
Поїзд Інтерсіті №765/764 Київ — Одеса
Розпочне курсування з 27 червня (з Києва) та 28 червня (з Одеси), шість разів на тиждень.
Київ: 21:49 → Одеса: 05:34
Одеса: 06:54 → Київ: 15:01
Зручно для мешканців Чернігова та Сум, які можуть прибути ввечері до Києва, а вже вранці вирушити до Одеси.
Інтерсіті+ №736/735 Київ — Дніпро
Нічне швидкісне сполучення у визначені дні.
Київ: 23:52 → Дніпро: 05:45
Дніпро: 23:24 → Київ: 05:17
У Києві можливі пересадки на Інтерсіті до Луцька, Рівного, Львова, Чернігова, Шостки та Сум.
Поїзд №283/284 Київ — Ужгород
Курсуватиме через день.
Київ: 15:21 → Львів: 23:34 → Ужгород: 05:20
Ужгород: 23:13 → Львів: 05:51 → Київ: 13:12
Зручно для жителів східних регіонів, які через Київ прямують до Закарпаття.
Поїзд №203/204 Київ — Ясіня
Курсуватиме через день.
Київ: 23:00 → Львів: 07:28 → Ясіня: 14:17
Ясіня: 18:05 → Львів: 00:51 → Київ: 09:18
Забезпечує зручні пересадки в Києві для пасажирів із Запоріжжя, Дніпра, Краматорська та Слов’янська.
Інтерсіті+ №739/740 Київ — Кривий Ріг
Посилює сполучення столиці з Кривбасом.
Київ: 13:05 → Кривий Ріг: 19:53
Кривий Ріг: 22:37 → Київ: 05:14
У Києві передбачені пересадки на поїзди до Польщі та на регіональні маршрути.
Додаткові рейси
Ще 11 поїздів уже враховані в літньому графіку, але призначатимуться окремими рішеннями залежно від потреб пасажирів.
Серед них:
Київ — Трускавець
Львів — Одеса
Київ — Ужгород
Київ — Кам’янець-Подільський
Київ — Одеса (кілька рейсів)
Київ — Львів
Пасажирам також рекомендується слідкувати за оновленнями на офіційному сайті, адже список поїздів може розширитися найближчим часом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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