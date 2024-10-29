У Ковелі перероблять дитячу поліклініку: на роботи піде майже 29 млн гривень





Договір підписали 28 квітня після відкритих торгів у системі Prozzoro. Проєкт фінансується з місцевого бюджету.



Чи будуть зносити будівлю



У межах реконструкції планується частковий демонтаж, посилення фундаменту, перепланування приміщення, утеплення фасаду, нова покрівля, вентиляція та облаштування доступності для людей з інвалідністю.



“Це була дитяча поліклініка, приміщення було дуже старе, його вже почали ремонтувати… Зносити повністю будівлю не будуть, йдеться про укріплення фундаменту, утеплення фасаду, підсилення стін, перекриття даху та інші ремонтні роботи. Тоді там буде не лише ветеранський простір, а й Центр життєстійкості, де психологічну допомогу надаватимуть усім громадянам, які звертатимуться”, — пояснила Світлана Созонік.



Скільки витратять на ремонт



Будівельна компанія “Волбуд” запропонувала виконати роботи на суму майже 29 мільйонів — що на 1,7 мільйона менше від очікуваної вартості. Кошти на реконструкцію виділені з місцевого бюджету. Ремонт розпочали 4 червня, а завершити планують до грудня 2026 року. Гарантійний термін — 10 років.



Яким буде новий заклад



На сайті Ковельської міської ради зазначено, що ветеранський простір функціонуватиме як комунальна установа. Військовослужбовці та їхні родини отримуватимуть психологічну, юридичну, соціальну допомогу, проходити реабілітацію, перекваліфікацію та мати підтримку в започаткуванні бізнесу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі, що на Волині, приміщення колишньої дитячої поліклініки на вулиці Олени Пчілки, 19 реконструюють під ветеранський простір. Роботи вартістю майже 29 мільйонів гривень виконає волинська компанія “Волбуд” — єдиний учасник тендеру.Договір підписали 28 квітня після відкритих торгів у системі Prozzoro. Проєкт фінансується з місцевого бюджету.У межах реконструкції планується частковий демонтаж, посилення фундаменту, перепланування приміщення, утеплення фасаду, нова покрівля, вентиляція та облаштування доступності для людей з інвалідністю.“Це була дитяча поліклініка, приміщення було дуже старе, його вже почали ремонтувати… Зносити повністю будівлю не будуть, йдеться про укріплення фундаменту, утеплення фасаду, підсилення стін, перекриття даху та інші ремонтні роботи. Тоді там буде не лише ветеранський простір, а й Центр життєстійкості, де психологічну допомогу надаватимуть усім громадянам, які звертатимуться”, — пояснила “Силі правди” заступниця начальника управління з питань ветеранської політики Ковельської міської радиБудівельна компанія “Волбуд” запропонувала виконати роботи на суму майже 29 мільйонів — що на 1,7 мільйона менше від очікуваної вартості. Кошти на реконструкцію виділені з місцевого бюджету. Ремонт розпочали 4 червня, а завершити планують до грудня 2026 року. Гарантійний термін — 10 років.На сайті Ковельської міської ради зазначено, що ветеранський простір функціонуватиме як комунальна установа. Військовослужбовці та їхні родини отримуватимуть психологічну, юридичну, соціальну допомогу, проходити реабілітацію, перекваліфікацію та мати підтримку в започаткуванні бізнесу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію