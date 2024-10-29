У Ковелі перероблять дитячу поліклініку: на роботи піде майже 29 млн гривень

У Ковелі перероблять дитячу поліклініку: на роботи піде майже 29 млн гривень
У Ковелі, що на Волині, приміщення колишньої дитячої поліклініки на вулиці Олени Пчілки, 19 реконструюють під ветеранський простір. Роботи вартістю майже 29 мільйонів гривень виконає волинська компанія “Волбуд” — єдиний учасник тендеру.

Договір підписали 28 квітня після відкритих торгів у системі Prozzoro. Проєкт фінансується з місцевого бюджету.

Чи будуть зносити будівлю

У межах реконструкції планується частковий демонтаж, посилення фундаменту, перепланування приміщення, утеплення фасаду, нова покрівля, вентиляція та облаштування доступності для людей з інвалідністю.

“Це була дитяча поліклініка, приміщення було дуже старе, його вже почали ремонтувати… Зносити повністю будівлю не будуть, йдеться про укріплення фундаменту, утеплення фасаду, підсилення стін, перекриття даху та інші ремонтні роботи. Тоді там буде не лише ветеранський простір, а й Центр життєстійкості, де психологічну допомогу надаватимуть усім громадянам, які звертатимуться”, — пояснила “Силі правди” заступниця начальника управління з питань ветеранської політики Ковельської міської ради Світлана Созонік.

Скільки витратять на ремонт

Будівельна компанія “Волбуд” запропонувала виконати роботи на суму майже 29 мільйонів — що на 1,7 мільйона менше від очікуваної вартості. Кошти на реконструкцію виділені з місцевого бюджету. Ремонт розпочали 4 червня, а завершити планують до грудня 2026 року. Гарантійний термін — 10 років.

Яким буде новий заклад

На сайті Ковельської міської ради зазначено, що ветеранський простір функціонуватиме як комунальна установа. Військовослужбовці та їхні родини отримуватимуть психологічну, юридичну, соціальну допомогу, проходити реабілітацію, перекваліфікацію та мати підтримку в започаткуванні бізнесу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, поліклініка, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Моторошні кадри наслідків удару по Сумщині
Сьогодні, 09:22
Росіяни масовано атакували Харків
Сьогодні, 09:00
У Ковелі перероблять дитячу поліклініку: на роботи піде майже 29 млн гривень
Сьогодні, 08:20
Коли день Івана Купала 2025 року: нова дата, чому це вже не 7 липня
Сьогодні, 07:15
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на літо: розклад та напрямки
Сьогодні, 05:17
Схожі новини
На ремонт поліклініки у Луцьку запланували витратити понад 2,7 млн грн На ремонт поліклініки у Луцьку запланували витратити понад 2,7 млн грн
03 травня, 12:14
В Ковелі, аби відремонтувати дорогу, зріжуть 60 дерев і висадять нові В Ковелі, аби відремонтувати дорогу, зріжуть 60 дерев і висадять нові
29 квітня, 15:03
На місті на Волині відремонтували відділення ектренної медичної допомоги На місті на Волині відремонтували відділення ектренної медичної допомоги
19 січня, 18:24
В Луцьку у дитячій поліклініці капітально відремонтували перший поверх В Луцьку у дитячій поліклініці капітально відремонтували перший поверх
29 жовтня, 2024, 23:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни попрощалися з Героєм, який помер під час реабілітації
Сьогодні, 09:50
 0
Журналісти ідентифікували російських військових, яких лікували в Білорусі після спроби захопити Київ
Сьогодні, 09:32
 0
Моторошні кадри наслідків удару по Сумщині
Сьогодні, 09:22
 0
Росіяни масовано атакували Харків
Сьогодні, 09:00
 0
У Ковелі перероблять дитячу поліклініку: на роботи піде майже 29 млн гривень
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8