Моторошні кадри наслідків удару по Сумщині

російського удару по Лебедину на Сумщині.



Про це ДСНС повідомило в телеграмі.



«Сумщина. Після удару російського дрона по Лебединській громаді загорілося нежитлове приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка», - зазначили в ДСНС.



Пожежа ліквідована.







За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Держслужба з надзвичайних ситуацій опублікувала світлини та відео наслідківпо Лебедину на Сумщині.Про це ДСНС повідомило в телеграмі.«Сумщина. Після удару російського дрона по Лебединській громаді загорілося нежитлове приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка», - зазначили в ДСНС.Пожежа ліквідована.За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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