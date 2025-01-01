Моторошні кадри наслідків удару по Сумщині
Сьогодні, 09:22
Держслужба з надзвичайних ситуацій опублікувала світлини та відео наслідків російського удару по Лебедину на Сумщині.
Про це ДСНС повідомило в телеграмі.
«Сумщина. Після удару російського дрона по Лебединській громаді загорілося нежитлове приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка», - зазначили в ДСНС.
Пожежа ліквідована.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
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Про це ДСНС повідомило в телеграмі.
«Сумщина. Після удару російського дрона по Лебединській громаді загорілося нежитлове приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка», - зазначили в ДСНС.
Пожежа ліквідована.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
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