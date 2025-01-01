Моторошні кадри наслідків удару по Сумщині

Моторошні кадри наслідків удару по Сумщині
Держслужба з надзвичайних ситуацій опублікувала світлини та відео наслідків російського удару по Лебедину на Сумщині.

Про це ДСНС повідомило в телеграмі.

«Сумщина. Після удару російського дрона по Лебединській громаді загорілося нежитлове приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка», - зазначили в ДСНС.

Пожежа ліквідована.



За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.


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Теги: обстріл, росія
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