Волиняни попрощалися з Героєм, який помер під час реабілітації
Сьогодні, 09:50
Краяни провели в останню путь волинянина, військовослужбовця Андрія Тимощука, життя якого обірвалося під час лікування.
Про це у фейсбуці повідомило Заболоттівське благочиння.
Краяни провели в останню дорогу Захисника та Героя Тимощука Андрія Васильовича (03.05.1987 р.н.)
Чин похорону відбувся в храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Здомишель.
«Низький уклін Герою,та співчуття рідним і близьким», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Андрій Тимощук помер в Волинській обласній клінічній лікарні, перебуваючи на реабілітації.
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Про це у фейсбуці повідомило Заболоттівське благочиння.
Краяни провели в останню дорогу Захисника та Героя Тимощука Андрія Васильовича (03.05.1987 р.н.)
Чин похорону відбувся в храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Здомишель.
«Низький уклін Герою,та співчуття рідним і близьким», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Андрій Тимощук помер в Волинській обласній клінічній лікарні, перебуваючи на реабілітації.
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