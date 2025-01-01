Волиняни попрощалися з Героєм, який помер під час реабілітації

Волиняни попрощалися з Героєм, який помер під час реабілітації
Краяни провели в останню путь волинянина, військовослужбовця Андрія Тимощука, життя якого обірвалося під час лікування.

Про це у фейсбуці повідомило Заболоттівське благочиння.

Краяни провели в останню дорогу Захисника та Героя Тимощука Андрія Васильовича (03.05.1987 р.н.)

Чин похорону відбувся в храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Здомишель.

«Низький уклін Герою,та співчуття рідним і близьким», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Андрій Тимощук помер в Волинській обласній клінічній лікарні, перебуваючи на реабілітації.

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Теги: загиблі, війна
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