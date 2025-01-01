У лікарні на реабілітації помер воїн з Волині Андрій Тимощук
Сьогодні, 13:56
На Волині передчасно помер військовослужбовець, який перебував у лікарні на реабілітації.
Про це повідомили у Ратнівській селищній раді.
"З сумом повідомляю про передчасну смерть нашого захисника Тимощука Андрія Васильовича, 03.05.1987 р.н., жителя села Здомишель, який помер в Волинській обласній клінічній лікарні, перебуваваючи на реабілітації", - йдеться у дописі.
Траурний кортеж з тілом Андрія Тимощука до його рідної домівки мав прибути 8 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Ратнівській селищній раді.
"З сумом повідомляю про передчасну смерть нашого захисника Тимощука Андрія Васильовича, 03.05.1987 р.н., жителя села Здомишель, який помер в Волинській обласній клінічній лікарні, перебуваваючи на реабілітації", - йдеться у дописі.
Траурний кортеж з тілом Андрія Тимощука до його рідної домівки мав прибути 8 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У лікарні на реабілітації помер воїн з Волині Андрій Тимощук
Сьогодні, 13:56
Волинян попереджають про грозу та пориви вітру
Сьогодні, 13:36
У Луцьку з'явилася велополіція. ФОТО
Сьогодні, 12:55