У лікарні на реабілітації помер воїн з Волині Андрій Тимощук





Про це повідомили у Ратнівській селищній раді.



"З сумом повідомляю про передчасну смерть нашого захисника Тимощука Андрія Васильовича, 03.05.1987 р.н., жителя села Здомишель, який помер в Волинській обласній клінічній лікарні, перебуваваючи на реабілітації", - йдеться у дописі.



Траурний кортеж з тілом Андрія Тимощука до його рідної домівки мав прибути 8 червня.



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