У лікарні на реабілітації помер воїн з Волині Андрій Тимощук

У лікарні на реабілітації помер воїн з Волині Андрій Тимощук
На Волині передчасно помер військовослужбовець, який перебував у лікарні на реабілітації.

Про це повідомили у Ратнівській селищній раді.

"З сумом повідомляю про передчасну смерть нашого захисника Тимощука Андрія Васильовича, 03.05.1987 р.н., жителя села Здомишель, який помер в Волинській обласній клінічній лікарні, перебуваваючи на реабілітації", - йдеться у дописі.

Траурний кортеж з тілом Андрія Тимощука до його рідної домівки мав прибути 8 червня.

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Теги: смерть, реабілітація, Андрій Тимощук, війна, Волинь
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