Вбивство української родини у Бельгії: син загиблої зізнався, що завдав ударів ножем





Про це повідомляє бельгійський телеканал VRT, - пише



За інформацією слідства, син загиблої зізнався у нанесенні ножових поранень своїй матері та шестирічній сестрі, а також у підпалі будинку, де вони проживали. Пожежа спричинила загибель двох членів сім'ї.



Під час пожежі хлопець перебував у школі, тому спочатку його розглядали як свідка. Його тимчасово помістили під опіку, але після зізнання статус підозрюваного був змінений.



Причини такого жорстокого вчинку поки що невідомі. Наразі триває розслідування мотивів підлітка, який незабаром постане перед судом у справах неповнолітніх.



7 червня у місті Хасроде (Бельгія) в житловому будинку виявили мертвими двох українок - 46-річну жінку та її 6-річну доньку.



Обидві мали ножові поранення. Місце злочину було навмисно підпалене.



"Йдеться про українську родину, яка проживає в нашій країні вже три роки. Батько дівчинки воює на фронті в Україні. У жінки також був 16-річний син, який на момент пожежі перебував у школі. За ним наразі доглядають", – говориться в матеріалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Бельгії з'явився головний підозрюваний у справі про жорстоке вбивство сім'ї українського військового.Про це повідомляє бельгійський телеканал VRT, - пише "Газета ua" За інформацією слідства, син загиблої зізнався у нанесенні ножових поранень своїй матері та шестирічній сестрі, а також у підпалі будинку, де вони проживали. Пожежа спричинила загибель двох членів сім'ї.Під час пожежі хлопець перебував у школі, тому спочатку його розглядали як свідка. Його тимчасово помістили під опіку, але після зізнання статус підозрюваного був змінений.Причини такого жорстокого вчинку поки що невідомі. Наразі триває розслідування мотивів підлітка, який незабаром постане перед судом у справах неповнолітніх.7 червня у місті Хасроде (Бельгія) в житловому будинку виявили мертвими двох українок - 46-річну жінку та її 6-річну доньку.Обидві мали ножові поранення. Місце злочину було навмисно підпалене."Йдеться про українську родину, яка проживає в нашій країні вже три роки. Батько дівчинки воює на фронті в Україні. У жінки також був 16-річний син, який на момент пожежі перебував у школі. За ним наразі доглядають", – говориться в матеріалі.

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