Вбивство української родини у Бельгії: син загиблої зізнався, що завдав ударів ножем

Вбивство української родини у Бельгії: син загиблої зізнався, що завдав ударів ножем
У Бельгії з'явився головний підозрюваний у справі про жорстоке вбивство сім'ї українського військового.

Про це повідомляє бельгійський телеканал VRT, - пише "Газета ua".

За інформацією слідства, син загиблої зізнався у нанесенні ножових поранень своїй матері та шестирічній сестрі, а також у підпалі будинку, де вони проживали. Пожежа спричинила загибель двох членів сім'ї.

Під час пожежі хлопець перебував у школі, тому спочатку його розглядали як свідка. Його тимчасово помістили під опіку, але після зізнання статус підозрюваного був змінений.

Причини такого жорстокого вчинку поки що невідомі. Наразі триває розслідування мотивів підлітка, який незабаром постане перед судом у справах неповнолітніх.

7 червня у місті Хасроде (Бельгія) в житловому будинку виявили мертвими двох українок - 46-річну жінку та її 6-річну доньку.

Обидві мали ножові поранення. Місце злочину було навмисно підпалене.

"Йдеться про українську родину, яка проживає в нашій країні вже три роки. Батько дівчинки воює на фронті в Україні. У жінки також був 16-річний син, який на момент пожежі перебував у школі. За ним наразі доглядають", – говориться в матеріалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Бельгія, вбивство, смерть, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський воїн взяв у полон двої російських розвідників
Сьогодні, 15:39
Вбивство української родини у Бельгії: син загиблої зізнався, що завдав ударів ножем
Сьогодні, 14:57
У лікарні на реабілітації помер воїн з Волині Андрій Тимощук
Сьогодні, 13:56
Волинян попереджають про грозу та пориви вітру
Сьогодні, 13:36
У Луцьку з'явилася велополіція. ФОТО
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
Внаслідок російської масованої атаки в низці областей України є загиблі та поранені. ФОТО, ВІДЕО Внаслідок російської масованої атаки в низці областей України є загиблі та поранені. ФОТО, ВІДЕО
25 травня, 08:25
У Києві помер молодий розвідник з Волині Дем'ян Мельничук У Києві помер молодий розвідник з Волині Дем'ян Мельничук
22 квітня, 20:35
На війні загинув 21-річний воїн з Волині Любомир Картишев На війні загинув 21-річний воїн з Волині Любомир Картишев
18 квітня, 20:45
На Донеччині загинув 35-річний волинянин Володимир Прус На Донеччині загинув 35-річний волинянин Володимир Прус
13 квітня, 12:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський воїн взяв у полон двої російських розвідників
Сьогодні, 15:39
 0
Вбивство української родини у Бельгії: син загиблої зізнався, що завдав ударів ножем
Сьогодні, 14:57
 0
У лікарні на реабілітації помер воїн з Волині Андрій Тимощук
Сьогодні, 13:56
 0
Волинян попереджають про грозу та пориви вітру
Сьогодні, 13:36
 0
У Луцьку з'явилася велополіція. ФОТО
Сьогодні, 12:55
 0
Медіа
відео
1/8