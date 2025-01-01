Волинський воїн взяв у полон двох російських розвідників

Молодший сержант із Волині з позивним “Тімон” взяв двох російських розвідників у полон.Про це повідомили на сторінці 155 ОМБр.У бригаді стверджують, що молодший сержант із позивним “Тімон”, не просто виконує завдання пішої розвідки — він виживає там, де інші не проходять."Тімон" прийшов у бригаду добровольцем у серпні 2024-го, хоча мав право на відстрочку. Вже за кілька місяців — героїчні бої, дев’ять діб на позиції наодинці, і двоє полонених ворогів.На Покровському напрямку немає безпечних місць. Але “Тімон” іде першим. Бо така його робота — бачити ворога першим. І діяти першим.Хто хоче допомогти підрозділу – може скинутися на квадроцикли для 3 Механізованого Батальйону 155 омбр ім. «Анни Київської» наабо на картку за номером 4441 1111 2110 9932.