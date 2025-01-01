На Волині зустріли двох звільнених із російського полону воїнів. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 17:05
У Володимирській громаді на Волині урочисто зустріли звільнених із російського полону воїнів.
Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"Сьогодні, у велике православне свято Трійці, мав честь зустрітися зі справжніми воїнами, що пройшли пекло полону та повернулися додому - Олександром Босацьким та Артемом Рудніцьким", - йдеться у повідомленні.
Військовослужбовці були звільнені з полону у рамках обміну 6 травня цього року. Разом проходили реабілітацію у Луцькому госпіталі. Олександр повернувся додому із побратимом Артемом, який родом з Хмельниччини.
У селі Ласків на зустріч військовослужбовців чекали не лише рідні, а й чимало мешканців громади, які хотіли привітати воїнів на рідній землі.
Волинянин подякували Героям за відвагу, самовідданість та патріотизм, їхній внесок у наближенні Перемоги та миру, й захист майбутнього для найменших українців, які так щиро вітали сьогодні воїнів.
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Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"Сьогодні, у велике православне свято Трійці, мав честь зустрітися зі справжніми воїнами, що пройшли пекло полону та повернулися додому - Олександром Босацьким та Артемом Рудніцьким", - йдеться у повідомленні.
Військовослужбовці були звільнені з полону у рамках обміну 6 травня цього року. Разом проходили реабілітацію у Луцькому госпіталі. Олександр повернувся додому із побратимом Артемом, який родом з Хмельниччини.
У селі Ласків на зустріч військовослужбовців чекали не лише рідні, а й чимало мешканців громади, які хотіли привітати воїнів на рідній землі.
Волинянин подякували Героям за відвагу, самовідданість та патріотизм, їхній внесок у наближенні Перемоги та миру, й захист майбутнього для найменших українців, які так щиро вітали сьогодні воїнів.
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