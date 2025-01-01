На Волині зустріли двох звільнених із російського полону воїнів. ФОТО, ВІДЕО

У Володимирській громаді на Волині урочисто зустріли звільнених із російського полону воїнів.Про це повідомив Володимирський міський голова"Сьогодні, у велике православне свято Трійці, мав честь зустрітися зі справжніми воїнами, що пройшли пекло полону та повернулися додому -та", - йдеться у повідомленні.Військовослужбовці були звільнені з полону у рамках обміну 6 травня цього року. Разом проходили реабілітацію у Луцькому госпіталі. Олександр повернувся додому із побратимом Артемом, який родом з Хмельниччини.У селі Ласків на зустріч військовослужбовців чекали не лише рідні, а й чимало мешканців громади, які хотіли привітати воїнів на рідній землі.Волинянин подякували Героям за відвагу, самовідданість та патріотизм, їхній внесок у наближенні Перемоги та миру, й захист майбутнього для найменших українців, які так щиро вітали сьогодні воїнів.