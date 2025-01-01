На Волині зустріли двох звільнених із російського полону воїнів. ФОТО, ВІДЕО

На Волині зустріли двох звільнених із російського полону воїнів. ФОТО, ВІДЕО
У Володимирській громаді на Волині урочисто зустріли звільнених із російського полону воїнів.

Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

"Сьогодні, у велике православне свято Трійці, мав честь зустрітися зі справжніми воїнами, що пройшли пекло полону та повернулися додому - Олександром Босацьким та Артемом Рудніцьким", - йдеться у повідомленні.
На Волині зустріли двох звільнених із російського полону воїнів. ФОТО, ВІДЕО
На Волині зустріли двох звільнених із російського полону воїнів. ФОТО, ВІДЕО
На Волині зустріли двох звільнених із російського полону воїнів. ФОТО, ВІДЕО
На Волині зустріли двох звільнених із російського полону воїнів. ФОТО, ВІДЕО


Військовослужбовці були звільнені з полону у рамках обміну 6 травня цього року. Разом проходили реабілітацію у Луцькому госпіталі. Олександр повернувся додому із побратимом Артемом, який родом з Хмельниччини.

У селі Ласків на зустріч військовослужбовців чекали не лише рідні, а й чимало мешканців громади, які хотіли привітати воїнів на рідній землі.

Волинянин подякували Героям за відвагу, самовідданість та патріотизм, їхній внесок у наближенні Перемоги та миру, й захист майбутнього для найменших українців, які так щиро вітали сьогодні воїнів.
На Волині зустріли двох звільнених із російського полону воїнів. ФОТО, ВІДЕО


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Теги: Волинь, війна, полон, зустріч, Ласків, Володимир
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