У Луцьку із замкненої квартири врятували чоловіка, який потребував медичної допомоги. ФОТО

У Луцьку рятувальники відчинили двері до помешкання, де потребувала допомоги людина.Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.8 червня, о 13:22 на лінію 101 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що у Луцьку на проспекті Відродження в квартирі на 6-у поверсі перебуває чоловік, який тривалий час не виходить на зв’язок.Рятувальники Аварійно-рятувальної частини за допомогою спеціального інструменту відкрили двері квартири. У помешканні вони виявили чоловіка 1964 р.н., який лежав на підлозі та потребував медичної допомоги. Після огляду потерпілого медиками надзвичайники разом з працівниками «103» за допомогою ношей транспортували його до карети швидкої допомоги.