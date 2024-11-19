На Волині виявили вірусний гепатит А: що треба знати про захворювання

На Волині, на території Боратинської громади зафіксовано випадок захворювання на вірусний гепатит А (Хвороба Боткіна).Про це повідомили у у центрі первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільради.Вік та стать хворої людини не повідомили.Медики просять волинян не ігнорувати і при перших ознаках захворювання, які можуть появитись в перші дні як звичайна застуда, звертатись на огляд до лікаря:- слабкість- підвищена температура тіла- втрата апетиту- діарея- блювота- дискомфорт в животі- важкість в правому підребер'ї- жовтушність шкіри- потемніння сечі, світлі майже білі випорожненняТакож слід приділити увагу методам профілактики- Вживати кип'ячену воду (кип'ятіння не менше 10 хвилин)- Споживати свіжу продукцію термічно оброблену- Фрукти, овочі обов'язково мити, обдавати кип'ятком- Ретельно мити руки з милом- Уникати контакту з ймовірними хворими людьми та уникати місць ймовірного зараження