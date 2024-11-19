На Волині виявили вірусний гепатит А: що треба знати про захворювання

На Волині виявили вірусний гепатит А: що треба знати про захворювання
На Волині, на території Боратинської громади зафіксовано випадок захворювання на вірусний гепатит А (Хвороба Боткіна).

Про це повідомили у у центрі первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільради.

Вік та стать хворої людини не повідомили.

Медики просять волинян не ігнорувати і при перших ознаках захворювання, які можуть появитись в перші дні як звичайна застуда, звертатись на огляд до лікаря:
- слабкість
- підвищена температура тіла
- втрата апетиту
- діарея
- блювота
- дискомфорт в животі
- важкість в правому підребер'ї
- жовтушність шкіри
- потемніння сечі, світлі майже білі випорожнення

Також слід приділити увагу методам профілактики
- Вживати кип'ячену воду (кип'ятіння не менше 10 хвилин)
- Споживати свіжу продукцію термічно оброблену
- Фрукти, овочі обов'язково мити, обдавати кип'ятком
- Ретельно мити руки з милом
- Уникати контакту з ймовірними хворими людьми та уникати місць ймовірного зараження

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Теги: гепатит А, захворювання, Волинь, вірус
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