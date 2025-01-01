Якою буде погода у понеділок, 8 червня у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
У Луцьку та на Волині другий день Трійці, 9 червня, буде похмурим.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
У Луцьку хмарна погода з проясненнями. Вночі значний короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 17-19°.
На території Волинської області предбачають хмарну погоду з проясненнями. Вночі у південній половині значний короткочасний дощ, у північній половині помірний короткочасний дощ, вдень на всій території помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 15-20°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
У Луцьку хмарна погода з проясненнями. Вночі значний короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 17-19°.
На території Волинської області предбачають хмарну погоду з проясненнями. Вночі у південній половині значний короткочасний дощ, у північній половині помірний короткочасний дощ, вдень на всій території помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 15-20°.
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