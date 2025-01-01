Якою буде погода у понеділок, 8 червня у Луцьку та на Волині

Якою буде погода у понеділок, 8 червня у Луцьку та на Волині
У Луцьку та на Волині другий день Трійці, 9 червня, буде похмурим.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

У Луцьку хмарна погода з проясненнями. Вночі значний короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 17-19°.

На території Волинської області предбачають хмарну погоду з проясненнями. Вночі у південній половині значний короткочасний дощ, у північній половині помірний короткочасний дощ, вдень на всій території помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 15-20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спортзал ліцею на Волині виставили на аукціон
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у понеділок, 8 червня у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
Заброньованим дозволили виїзд за кордон
Сьогодні, 19:30
На Волині виявили вірусний гепатит А: що треба знати про захворювання
Сьогодні, 18:25
У Луцьку із замкненої квартири врятували чоловіка, який потребував медичної допомоги. ФОТО
Сьогодні, 17:47
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 червня
07 червня, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня
06 червня, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 червня
05 червня, 20:00
Волинян попередили про грозу з градом Волинян попередили про грозу з градом
05 червня, 14:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спортзал ліцею на Волині виставили на аукціон
Сьогодні, 20:38
 0
Якою буде погода у понеділок, 8 червня у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
 0
Заброньованим дозволили виїзд за кордон
Сьогодні, 19:30
 0
На Волині виявили вірусний гепатит А: що треба знати про захворювання
Сьогодні, 18:25
 0
У Луцьку із замкненої квартири врятували чоловіка, який потребував медичної допомоги. ФОТО
Сьогодні, 17:47
 0
Медіа
відео
1/8