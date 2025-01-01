Якою буде погода у понеділок, 8 червня у Луцьку та на Волині





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



У Луцьку хмарна погода з проясненнями. Вночі значний короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 17-19°.



На території Волинської області предбачають хмарну погоду з проясненнями. Вночі у південній половині значний короткочасний дощ, у північній половині помірний короткочасний дощ, вдень на всій території помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 15-20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку та на Волині другий день Трійці, 9 червня, буде похмурим.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.У Луцьку хмарна погода з проясненнями. Вночі значний короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 17-19°.На території Волинської області предбачають хмарну погоду з проясненнями. Вночі у південній половині значний короткочасний дощ, у північній половині помірний короткочасний дощ, вдень на всій території помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 15-20°.

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