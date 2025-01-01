Спортзал ліцею на Волині виставили на аукціон
Сьогодні, 20:38
Спортивний зал ліцею у Нововолинську виставили на аукціон.
Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA.
В оренду здають нежитлове приміщення спортивного залу Нововолинського ліцею №4 імені Т.Г. Шевченка.
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Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA.
В оренду здають нежитлове приміщення спортивного залу Нововолинського ліцею №4 імені Т.Г. Шевченка.
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