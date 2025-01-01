У МОН назвали найбільш безперспективні спеціальності в Україні: обрати їх стане помилкою





Про це пише



"Рішення про вступ часто ухвалюють на підставі "престижно", "хтось сказав", "там добре платять", "там цікаво", "батьки хочуть" - і так далі", - заявив в інтерв'ю Telegraf заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький. За його словами, більшість випускників у 17-річному віці не мають усвідомленого розуміння того, чим хочуть займатися протягом усього життя.



У підсумку, найпопулярнішими спеціальностями виявляються ті, які пропонують мінімальну кількість місць на ринку праці.



"Вступати на право, менеджмент, фінанси - це, мабуть, не найвиваженіше рішення, зважаючи на кількість вакансій на ринку праці для випускників за цими спеціальностями", - підкреслив Вінницький.



Він також додав, що журналістика теж є спеціальністю з маленькою кількістю робочих місць на ринку праці України. Це стосується всього, що пов'язано з бізнес-адмініструванням, кон'юктурних спеціальностей.



У підсумку влада ухвалила рішення запровадити "індикативну собівартість" - тож ціна контракту на популярні спеціальності, які є абсолютно неперспективними, суттєво піднялася.

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