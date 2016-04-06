Укрпошта змінює правила виплати пенсій: що нового

Зазвичай пенсіонери мають вибір: отримувати виплати через банківську установу або “Укрпошту”. Проте для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які набули цього статусу до 22 лютого 2022 року, діяло обмеження – вони могли отримувати пенсії виключно на банківський рахунок. Тепер ситуація змінилася.Відтепер абсолютно всі українці зможуть отримувати пенсії через “Укрпошту”. Про це повідомили в самій установі. Це стало можливим завдяки скасуванню відповідного обмеження Кабінетом Міністрів України, який ухвалив постанову №299 “Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.Це означає, що якщо пенсіонер наразі отримує пенсію через банк, але бажає змінити спосіб отримання на поштовий, він має повне право це зробити.Як змінити спосіб отримання пенсії на “Укрпошту”Для переходу на отримання пенсії через пошту необхідно виконати кілька кроків:Подача заяви. Звернутися до поштового відділення або запросити листоношу додому, щоб заповнити відповідну заяву.Документи. До заяви слід додати завірені копії таких документів:паспорт громадянина України;реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);довідка внутрішньо переміщеної особи (для ВПО);пенсійне посвідчення.Відправлення. Безоплатно відправити всі зібрані документи до Пенсійного фонду України.Важливо! Перед написанням заяви обов’язково перевірте, чи ваша адреса фактичного проживання коректно зареєстрована в Пенсійному фонді. Це допоможе уникнути можливих затримок та непорозумінь.