Курс валют на 9 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це стало відомо з сайту Нацбанку.



Курс долара

1 долар США — 41,40 (-7 коп.)



Курс євро

1 євро — 47,27 ( -10 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,02 (-3 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 червня. Долар зменшився ще на 7 коп. Євро втратило 10 коп. Злотий - 3 коп.Про це стало відомо з сайту Нацбанку.Курс долара1 долар США — 41,40 (-7 коп.)Курс євро1 євро — 47,27 ( -10 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,02 (-3 коп.)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію