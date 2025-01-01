Курс валют на 9 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 05:07
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 червня. Долар зменшився ще на 7 коп. Євро втратило 10 коп. Злотий - 3 коп.
Про це стало відомо з сайту Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,40 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,27 ( -10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,02 (-3 коп.)
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Про це стало відомо з сайту Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,40 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,27 ( -10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,02 (-3 коп.)
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