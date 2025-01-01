Курс валют на 9 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 9 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 червня. Долар зменшився ще на 7 коп. Євро втратило 10 коп. Злотий - 3 коп.

Про це стало відомо з сайту Нацбанку.

Курс долара
1 долар США — 41,40 (-7 коп.)

Курс євро
1 євро — 47,27 ( -10 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,02 (-3 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 9 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 05:07
Чи очікувати магнітні бурі 9 червня: прогноз
Сьогодні, 03:11
Укрпошта змінює правила виплати пенсій: що нового
Сьогодні, 01:30
9 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У МОН назвали найбільш безперспективні спеціальності в Україні: обрати їх стане помилкою
08 червня, 23:19
Схожі новини
Курс валют на 8 червня: скільки коштують долар, євро і злотий Курс валют на 8 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
08 червня, 03:11
Курс валют на 7 червня: скільки коштують долар, євро і злотий Курс валют на 7 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
07 червня, 11:17
Курс валют на 5 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 5 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
05 червня, 03:11
Євро різко подорожчав: офіційний курс валют на вівторок, 3 червня Євро різко подорожчав: офіційний курс валют на вівторок, 3 червня
03 червня, 03:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют на 9 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 05:07
 0
Чи очікувати магнітні бурі 9 червня: прогноз
Сьогодні, 03:11
 0
Укрпошта змінює правила виплати пенсій: що нового
Сьогодні, 01:30
 0
9 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У МОН назвали найбільш безперспективні спеціальності в Україні: обрати їх стане помилкою
08 червня, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8