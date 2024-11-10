Стихійне лихо: Волинню масово шириться отруйний бурʼян

Стихійне лихо: Волинню масово шириться отруйний бурʼян
На Волині значного поширення набув небезпечний бур’ян – борщівник Сосновського.

Як зазначають на сторінці Городищенської громади, він перетворився на стихійне лихо, передає "Конкурент".

Це багаторічна рослина родини зонтичних, що виглядає наче величезний кріп і сягає 2 – 3 м заввишки, має товсте порожнинне стебло, великі перисті листки.

Росте на не оброблювальних землях, пустирях, сміттєзвалищах, обочинах доріг, лісів, населених пунктах.

Стебла, листки та квіти борщівника містять фуранокумарин, досить торкнутися до рослини, чи забризкати шкіру її соком, а потім уражене місце виставити на сонце, і опік гарантований. Підступність борщівника в тому, що реакція в результаті опіку проявляється через кілька годин.

Щоб не постраждати від борщівника, слід знати отруйника і застерегти дітей в жодному разі його не торкатися.

Для боротьби з отруйною рослиною існують такі методи: механічне знищення та використання гербіцидів. Якщо ж втратили момент і рослина зацвіла, то скошену квітку обов’язково треба спалювати, бо насіння дозріває навіть тоді, коли він скошений.

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Теги: борщівник, отрута
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