Масований удар по Рівненщині: росія атакувала ракетами та дронами





Про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.



"Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога", – написав він у телеграмі.



За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена.



"Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей. На місці працюють представники Сил оборони та інших служб", – повідомив Коваль.



Він зазначив, що більше інформації про наслідки нічної атаки оприлюднять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 9 червня росія завдала масованого удару по Рівненській області.Про це повідомив начальник ОВА"Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога", – написав він у телеграмі.За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена."Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей. На місці працюють представники Сил оборони та інших служб", – повідомив Коваль.Він зазначив, що більше інформації про наслідки нічної атаки оприлюднять згодом.

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