Масований удар по Рівненщині: росія атакувала ракетами та дронами
Сьогодні, 09:00
У ніч на 9 червня росія завдала масованого удару по Рівненській області.
Про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.
"Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога", – написав він у телеграмі.
За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена.
"Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей. На місці працюють представники Сил оборони та інших служб", – повідомив Коваль.
Він зазначив, що більше інформації про наслідки нічної атаки оприлюднять згодом.
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Про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.
"Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога", – написав він у телеграмі.
За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена.
"Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей. На місці працюють представники Сил оборони та інших служб", – повідомив Коваль.
Він зазначив, що більше інформації про наслідки нічної атаки оприлюднять згодом.
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