ЗСУ вдарили по літаках на аеродромі «Саваслейка»: звідти регулярно злітають винищувачі, які є носіями «Кинджалів»
Сьогодні, 10:03
Сили оборони України у ніч проти 9 червня вдарили по аеродрому «Саваслейка», що у Нижньогородській області рф. Їм вдалося уразили літаки.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Аеродром атакували Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.
Саме цей обʼєкт росіяни використовують для ударів по території України. Зокрема, звідти регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал».
За попередньою інформацією, вдалося уразити дві одиниці авіаційної техніки. Імовірно, це літаки МіГ-31 та Су-30/34. Результати бойової роботи уточнюють, додали у Генштабі.
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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Аеродром атакували Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.
Саме цей обʼєкт росіяни використовують для ударів по території України. Зокрема, звідти регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал».
За попередньою інформацією, вдалося уразити дві одиниці авіаційної техніки. Імовірно, це літаки МіГ-31 та Су-30/34. Результати бойової роботи уточнюють, додали у Генштабі.
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