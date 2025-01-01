ЗСУ вдарили по літаках на аеродромі «Саваслейка»: звідти регулярно злітають винищувачі, які є носіями «Кинджалів»

ЗСУ вдарили по літаках на аеродромі «Саваслейка»: звідти регулярно злітають винищувачі, які є носіями «Кинджалів»
Сили оборони України у ніч проти 9 червня вдарили по аеродрому «Саваслейка», що у Нижньогородській області рф. Їм вдалося уразили літаки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Аеродром атакували Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

Саме цей обʼєкт росіяни використовують для ударів по території України. Зокрема, звідти регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал».

За попередньою інформацією, вдалося уразити дві одиниці авіаційної техніки. Імовірно, це літаки МіГ-31 та Су-30/34. Результати бойової роботи уточнюють, додали у Генштабі.

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Теги: Росія, війна
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