У Луцьку на Дубнівській з 8-го поверху випав чоловік. ВІДЕО





Про це повідомляють у телеграм-каналі



Як зазначається, трагедія трапилась вранці 9 червня на вулиці Дубнівській.



На місці події працюють медики, рятувальники та слідчі, які з'ясовують обставини події.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чоловік випав з 8-го поверху багатоповерхівки у Луцьку.Про це повідомляють у телеграм-каналі ВолиньПост Як зазначається, трагедія трапилась вранці 9 червня на вулиці Дубнівській.На місці події працюють медики, рятувальники та слідчі, які з'ясовують обставини події.

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