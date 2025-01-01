У Луцьку на Дубнівській з 8-го поверху випав чоловік. ВІДЕО

У Луцьку на Дубнівській з 8-го поверху випав чоловік. ВІДЕО
Чоловік випав з 8-го поверху багатоповерхівки у Луцьку.

Про це повідомляють у телеграм-каналі ВолиньПост.

Як зазначається, трагедія трапилась вранці 9 червня на вулиці Дубнівській.

На місці події працюють медики, рятувальники та слідчі, які з'ясовують обставини події.

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Теги: Луцьк, чоловік, багатоповерхівка
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