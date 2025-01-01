У Луцьку на Дубнівській з 8-го поверху випав чоловік. ВІДЕО
Сьогодні, 10:49
Чоловік випав з 8-го поверху багатоповерхівки у Луцьку.
Про це повідомляють у телеграм-каналі ВолиньПост.
Як зазначається, трагедія трапилась вранці 9 червня на вулиці Дубнівській.
На місці події працюють медики, рятувальники та слідчі, які з'ясовують обставини події.
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Про це повідомляють у телеграм-каналі ВолиньПост.
Як зазначається, трагедія трапилась вранці 9 червня на вулиці Дубнівській.
На місці події працюють медики, рятувальники та слідчі, які з'ясовують обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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