Масований ракетно-дроновий удар росії: ППО збила 479 цілей

Масований ракетно-дроновий удар росії: ППО збила 479 цілей
Українські військовослужбовці за ніч проти 9 червня знешкодили 479 засобів повітряного нападу, які запускали війська рф.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього вночі росіяни запустили по Україні 499 засобів повітряного нападу:

- 479 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;

- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із Тамбовської області рф;

- 10 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області рф;

- 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

- 2 протирадіолокайційні ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

- 1 крилату ракету Х-35 із окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:30 протиповітряна оборона знешкодила 479 засобів повітряного нападу противника: 292 збито вогневими засобами, 187 — локаційно втрачені.

Зокрема:

- 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами (183 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ);

- 10 крилатих ракет Х-101;

- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал»;

- 2 крилаті ракети Х-22 — не досягли цілей (локаційно втрачені);

- 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

- 1 крилата ракета Х-35.

Однак, зафіксовано влучання у 10 локаціях, падіння збитих засобів (уламки) — у 17 локаціях.

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Теги: Росія, війна
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