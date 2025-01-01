Масований ракетно-дроновий удар росії: ППО збила 479 цілей





Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.



Усього вночі росіяни запустили по Україні 499 засобів повітряного нападу:



- 479 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;



- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із Тамбовської області рф;



- 10 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області рф;



- 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;



- 2 протирадіолокайційні ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;



- 1 крилату ракету Х-35 із окупованого Криму.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



За попередніми даними, станом на 10:30 протиповітряна оборона знешкодила 479 засобів повітряного нападу противника: 292 збито вогневими засобами, 187 — локаційно втрачені.



Зокрема:



- 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами (183 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ);



- 10 крилатих ракет Х-101;



- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал»;



- 2 крилаті ракети Х-22 — не досягли цілей (локаційно втрачені);



- 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;



- 1 крилата ракета Х-35.



Однак, зафіксовано влучання у 10 локаціях, падіння збитих засобів (уламки) — у 17 локаціях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військовослужбовці за ніч проти 9 червня знешкодили 479 засобів повітряного нападу, які запускали війська рф.Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.Усього вночі росіяни запустили по Україні 499 засобів повітряного нападу:- 479 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із Тамбовської області рф;- 10 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області рф;- 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;- 2 протирадіолокайційні ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;- 1 крилату ракету Х-35 із окупованого Криму.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.За попередніми даними, станом на 10:30 протиповітряна оборона знешкодила 479 засобів повітряного нападу противника: 292 збито вогневими засобами, 187 — локаційно втрачені.- 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами (183 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ);- 10 крилатих ракет Х-101;- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал»;- 2 крилаті ракети Х-22 — не досягли цілей (локаційно втрачені);- 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;- 1 крилата ракета Х-35.Однак, зафіксовано влучання у 10 локаціях, падіння збитих засобів (уламки) — у 17 локаціях.

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