На Волині 41-річна водійка автівки злетіла у кювет
Сьогодні, 11:51
Поліцейські зʼясовують обставини ДТП, що трапилися минулої доби у Камінь-Каширському районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, близько 17 години, неподалік села Череваха, 41-річна водійка автомобіля Fiat не вибрала безпечної швидкості, не врахувала дорожню обстановку, виїхавши на зустрічну смугу руху, з’їхала в кювет.
Внаслідок цього - постраждав 45-річний пасажир транспортного засобу, його госпіталізували.
Цього ж дня, близько 18 години, 16-річний житель села Велика Глуша, керуючи мотоциклом Кауо, не врахував дорожньої обстановки та впав на проїжджу частину дороги. Хлопець отримав тілесні ушкодження, нині він у лікарні.
За обома фактами аварій слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми. В рамках досудових розслідувань буде зʼясовано усі обставини ДТП.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, близько 17 години, неподалік села Череваха, 41-річна водійка автомобіля Fiat не вибрала безпечної швидкості, не врахувала дорожню обстановку, виїхавши на зустрічну смугу руху, з’їхала в кювет.
Внаслідок цього - постраждав 45-річний пасажир транспортного засобу, його госпіталізували.
Цього ж дня, близько 18 години, 16-річний житель села Велика Глуша, керуючи мотоциклом Кауо, не врахував дорожньої обстановки та впав на проїжджу частину дороги. Хлопець отримав тілесні ушкодження, нині він у лікарні.
За обома фактами аварій слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми. В рамках досудових розслідувань буде зʼясовано усі обставини ДТП.
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