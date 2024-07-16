Лучани просять організувати кільцевий рух на виїзді з міста біля Рованців
Сьогодні, 11:41
На перетині вул. Потебні, Окружна у Луцьку та вул. Будівельна, що у с. Рованці, мешканці пропонують організувати кільцевий рух.
З таким проханням опублікувала петицію до міськради Олена Фоменко, пише misto.media.
Станом на 9 червня петицію підтримало 166 осіб з 300 необхідних. Збір підписів триватиме ще 9 днів.
Начальник інженерно-транспортного відділу Луцької міськради Роман Возняк прокоментував misto.media, що зараз на цій ділянці не планується жодних змін у організації дорожнього руху.
Дорога перебуває не лише в межах Луцька, а й Боратинської громади, тож рішення треба ухвалювати спільно обом громадам.
«Якщо петиція буде розглянута, ми приїдемо на локацію, залучимо проєктантів, поліцію і вивчимо, чи можна там організувати кільцевий рух», — пояснив Роман Возняк і додав, що навіть якщо такі зміни погодять громади, їх реалізація залежатиме і від фінансових можливостей бюджету.
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З таким проханням опублікувала петицію до міськради Олена Фоменко, пише misto.media.
Станом на 9 червня петицію підтримало 166 осіб з 300 необхідних. Збір підписів триватиме ще 9 днів.
Начальник інженерно-транспортного відділу Луцької міськради Роман Возняк прокоментував misto.media, що зараз на цій ділянці не планується жодних змін у організації дорожнього руху.
Дорога перебуває не лише в межах Луцька, а й Боратинської громади, тож рішення треба ухвалювати спільно обом громадам.
«Якщо петиція буде розглянута, ми приїдемо на локацію, залучимо проєктантів, поліцію і вивчимо, чи можна там організувати кільцевий рух», — пояснив Роман Возняк і додав, що навіть якщо такі зміни погодять громади, їх реалізація залежатиме і від фінансових можливостей бюджету.
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