Лучани просять організувати кільцевий рух на виїзді з міста біля Рованців





З таким проханням опублікувала петицію до міськради Олена Фоменко, пише



Станом на 9 червня петицію підтримало 166 осіб з 300 необхідних. Збір підписів триватиме ще 9 днів.



Начальник інженерно-транспортного відділу Луцької міськради Роман Возняк прокоментував misto.media, що зараз на цій ділянці не планується жодних змін у організації дорожнього руху.



Дорога перебуває не лише в межах Луцька, а й Боратинської громади, тож рішення треба ухвалювати спільно обом громадам.



«Якщо петиція буде розглянута, ми приїдемо на локацію, залучимо проєктантів, поліцію і вивчимо, чи можна там організувати кільцевий рух», — пояснив Роман Возняк і додав, що навіть якщо такі зміни погодять громади, їх реалізація залежатиме і від фінансових можливостей бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На перетині вул. Потебні, Окружна у Луцьку та вул. Будівельна, що у с. Рованці, мешканці пропонують організувати кільцевий рух.З таким проханням опублікувала петицію до міськради, пише misto.media Станом на 9 червня петицію підтримало 166 осіб з 300 необхідних. Збір підписів триватиме ще 9 днів.Начальник інженерно-транспортного відділу Луцької міськрадипрокоментував misto.media, що зараз на цій ділянці не планується жодних змін у організації дорожнього руху.Дорога перебуває не лише в межах Луцька, а й Боратинської громади, тож рішення треба ухвалювати спільно обом громадам.«Якщо петиція буде розглянута, ми приїдемо на локацію, залучимо проєктантів, поліцію і вивчимо, чи можна там організувати кільцевий рух», — пояснив Роман Возняк і додав, що навіть якщо такі зміни погодять громади, їх реалізація залежатиме і від фінансових можливостей бюджету.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію