На Волині в озері потонув 26-річний чоловік

На Волині в озері потонув 26-річний чоловік
На озері Уховецьке у Ковельському районі в суботу, 7 червня, потонув чоловік.

Зі слів очевидців, небайдужі до приїзду медиків намагалися реанімувати чоловіка, проте безрезультатно.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на виклик у село Уховецьк о 19:00 з приводу утоплення.

По приїзду медики констатували у 26-річного чоловіка біологічну смерть.

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Теги: Волинь, озеро, потопельник
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