На Волині в озері потонув 26-річний чоловік





Зі слів очевидців, небайдужі до приїзду медиків намагалися реанімувати чоловіка, проте безрезультатно.



Як розповіли



По приїзду медики констатували у 26-річного чоловіка біологічну смерть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На озері Уховецьке у Ковельському районі в суботу, 7 червня, потонув чоловік.Зі слів очевидців, небайдужі до приїзду медиків намагалися реанімувати чоловіка, проте безрезультатно.Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на виклик у село Уховецьк о 19:00 з приводу утоплення.По приїзду медики констатували у 26-річного чоловіка біологічну смерть.

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