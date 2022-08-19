На Волині в озері потонув 26-річний чоловік
Сьогодні, 12:00
На озері Уховецьке у Ковельському районі в суботу, 7 червня, потонув чоловік.
Зі слів очевидців, небайдужі до приїзду медиків намагалися реанімувати чоловіка, проте безрезультатно.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на виклик у село Уховецьк о 19:00 з приводу утоплення.
По приїзду медики констатували у 26-річного чоловіка біологічну смерть.
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Зі слів очевидців, небайдужі до приїзду медиків намагалися реанімувати чоловіка, проте безрезультатно.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на виклик у село Уховецьк о 19:00 з приводу утоплення.
По приїзду медики констатували у 26-річного чоловіка біологічну смерть.
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