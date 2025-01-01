Чоловік, який випав з вікна багатоповерхівки у Луцьку, загинув

О 09:13 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у Луцьку на вулиці ДубнівськійПро це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.За викликом спрямували рятувальників 1 ДПРЧ та аварійно-рятувальної частини. Разом з поліцейськими і медиками вони через під'їзд будинку потрапили до чоловіка. На жаль, медики констатували смерть.За допомогою спецобладнання працівники ДСНС зафіксували загиблого на ношах і по триколінній драбині транспортували з місця події.Обставини загибелі чоловіка з'ясовують правоохоронці.