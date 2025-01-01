Під час нічного обстрілу росіяни атакували один з оперативних аеродромів України, - Повітряні сили





Про це в етері телемаратону «Єдині новини» повідомив очільник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише



Він зазначив, що росіяни вкотре здійснили одну з найбільших масованих атак на Україну. Для цього використали різні засоби повітряних нападу. Головний удар був спрямований на один з військових аеродромів.



«Один з оперативних аеродромів був атакований противником», — сказав Ігнат.



Речник ПС також повідомив, що у росіян ще є можливості атакувати Україну стратегічними бомбардувальниками Ту-95 та Ту-160, однак внаслідок успішних українських ударів «авіапарк окупантів потроху зменшується».



Російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по Рівненській області — основними цілями були Рівне та Дубно. Місцева влада зауважила, що це була наймасштабніша атака на Рівненщину.



Загалом уночі росіяни запустили 479 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів, а також 20 ракет різних типів. Українські військовослужбовці знешкодили 479 засобів повітряного нападу. Однак зафіксовано влучання в 10 локаціях, падіння збитих засобів (уламки) — у 17 локаціях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська масована атака на Україну у ніч проти 9 червня була спрямована на один з оперативних аеродромів України.Про це в етері телемаратону «Єдині новини» повідомив очільник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, пише Громадське Він зазначив, що росіяни вкотре здійснили одну з найбільших масованих атак на Україну. Для цього використали різні засоби повітряних нападу. Головний удар був спрямований на один з військових аеродромів.«Один з оперативних аеродромів був атакований противником», — сказав Ігнат.Речник ПС також повідомив, що у росіян ще є можливості атакувати Україну стратегічними бомбардувальниками Ту-95 та Ту-160, однак внаслідок успішних українських ударів «авіапарк окупантів потроху зменшується».Російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по Рівненській області — основними цілями були Рівне та Дубно. Місцева влада зауважила, що це була наймасштабніша атака на Рівненщину.Загалом уночі росіяни запустили 479 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів, а також 20 ракет різних типів. Українські військовослужбовці знешкодили 479 засобів повітряного нападу. Однак зафіксовано влучання в 10 локаціях, падіння збитих засобів (уламки) — у 17 локаціях.

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