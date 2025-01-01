Російський винищувач на Курщині був збитий українським F-16, - Bild

Російський винищувач на Курщині був збитий українським F-16, - Bild
Україна вперше збила російський Су-35 за допомогою західного винищувача F-16. Це відбулося на Курському напрямку.

Про це пише видання Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Бій відбувся 7 червня над північним сходом України. Українська авіація застосовувала літаки для атак позицій РФ на Сумщині та Курщині.

Водночас росіяни направили в бій Су-35. Проте російський пілот потрапив у засідку. Україна разом із F-16 підняла шведський Saab 340 AEW&C, який виявив російський винищувач за 200-300 км та передав координати пілоту F-16.

Видання зазначає, що -16 випустив ракету AIM-120, яка поцілила у Су-35 поблизу міста Кореневе на Курщині. Пілот встиг катапультуватися, а українські пілоти повернулися на базу без втрат.

Нагадаємо, 7 червня 2025 року Повітрян сили повідомили про збиття російського Су-35 на Курському напрямку, проте деталей надано не було.

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Теги: Росія, війна
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