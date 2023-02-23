З Луцька в росію продавали комплектуючі до підводних човнів: волинянин отримав умовний термін

Миколі Корбуту, якого обвинувачували у колабораціонізмі і постачанні в РФ комплектуючих до підводних човнів.



Суд визнав директора винним, але замінив позбавлення волі на трирічний іспитовий термін, йдеться у вироку, пише



Що відомо про справу Миколи Корбута



23 травня 2023 року Служба безпеки України оприлюднила інформацію про викриття тіньової схеми продажу стратегічно важливої продукції з України до РФ. За даними слідства, до організації оборудки причетний керівник однієї з луцьких компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Запчастини потрапили у Челябінську область через посередника в Естонії.



Йдеться про 185 тисяч запчастин загальною вартістю 25895,05 доларів США.



У листопаді 2023 року справу було передано до суду. У середині лютого справу почали розглядати у суді. Санкція статті, за якою його обвинувачували Корбута, передбачає до 5 років позбавлення волі.



Рішення суду у справі про продаж комплектуючих у РФ



Під час слідства та розгляду справи у суді Микола Корбут не визнав вину у колабораціонізмі і співпраці з країною-агресором.



Зі слів обвинуваченого, після початку вторгнення комплектуючі в Росію він не відправляв і нічого не знає про те, що його продукцію використовували у військовій сфері. Він запевняв, що остання партія комплектуючих поїхала у Росію 22 лютого 2022 року, але товар повернувся, бо вантаж потрапив під обстріл на Харківщині.



Натомість допитані у суді свідки — партнери і деякі працівники фірми розповіли, що обвинувачений знав, що естонська фірма посередник передасть запчастини у РФ.



Як зазначили у вироку, призначаючи пом'якшене покарання суд врахував, що обвинувачений вперше притягається до кримінальної відповідальності, має позитивні характеристики, займався волонтерською діяльністю і має проблеми зі здоров'ям.

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