На Донеччині поліг воїн з Волині Олександр Чирук
Сьогодні, 15:39
У боротьбі з російськими окупантами за волю та незалежність України загинув уродженець села Іванівка, житель Луцька Олександр Леонідович Чирук, 1981 року народження.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
"Наш земляк був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 2 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону.
Молодший сержант Чирук Олександр Леонідович загинув 06.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 9 до 11 червня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Зазначається, що про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
"Наш земляк був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 2 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону.
Молодший сержант Чирук Олександр Леонідович загинув 06.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 9 до 11 червня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Зазначається, що про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Евакуації на Сумщині підлягають 213 населених пунктів у 18 прикордонних громадах, - ОВА
Сьогодні, 16:19
На Донеччині поліг воїн з Волині Олександр Чирук
Сьогодні, 15:39
З Луцька в росію продавали комплектуючі до підводних човнів: волинянин отримав умовний термін
Сьогодні, 14:42