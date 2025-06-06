На Донеччині поліг воїн з Волині Олександр Чирук

На Донеччині поліг воїн з Волині Олександр Чирук
У боротьбі з російськими окупантами за волю та незалежність України загинув уродженець села Іванівка, житель Луцька Олександр Леонідович Чирук, 1981 року народження.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

"Наш земляк був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 2 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону.

Молодший сержант Чирук Олександр Леонідович загинув 06.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться в повідомленні.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 9 до 11 червня включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Зазначається, що про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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