Один з пацієнтів — у реанімації: в лікарні залишаються двоє травмованих внаслідок атаки рф у Луцьку 6 червня

Один з пацієнтів — у реанімації: в лікарні залишаються двоє травмованих внаслідок атаки рф у Луцьку 6 червня
Станом на 9 червня в Луцькій міській клінічній лікарні залишаються двоє з п'яти ушпиталених, які постраждали внаслідок нічної комбінованої атаки РФ у Луцьку 6 червня.

Про це Суспільному розповів заступник гендиректора медоб’єднання Луцької громади Андрій Смольянінов.

Одна з пацієнток нині перебуває у травматології, у жінки діагностували травму руки і осколкові поранення. Інший травмований нині в палаті інтенсивної терапії у важкому, але стабільному стані. Зі слів Андрія Смольянінова, пацієнт має складне уламкове поранення живота.

Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня

У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.

Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.

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Теги: Росія, війна, Волинь
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