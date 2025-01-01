Один з пацієнтів — у реанімації: в лікарні залишаються двоє травмованих внаслідок атаки рф у Луцьку 6 червня





Про це Андрій Смольянінов.



Одна з пацієнток нині перебуває у травматології, у жінки діагностували травму руки і осколкові поранення. Інший травмований нині в палаті інтенсивної терапії у важкому, але стабільному стані. Зі слів Андрія Смольянінова, пацієнт має складне уламкове поранення живота.



Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня



У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.



Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 9 червня в Луцькій міській клінічній лікарні залишаються двоє з п'яти ушпиталених, які постраждали внаслідок нічної комбінованої атаки РФ у Луцьку 6 червня.Про це Суспільному розповів заступник гендиректора медоб’єднання Луцької громадиОдна з пацієнток нині перебуває у травматології, у жінки діагностували травму руки і осколкові поранення. Інший травмований нині в палаті інтенсивної терапії у важкому, але стабільному стані. Зі слів Андрія Смольянінова, пацієнт має складне уламкове поранення живота.У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію