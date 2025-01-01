Евакуації на Сумщині підлягають 213 населених пунктів у 18 прикордонних громадах, - ОВА





Про це в ефірі телемарафону розповів очільник ОВА Олег Григоров, інформує



Учора внаслідок ударів РФ були поранені семеро людей у Недригайлівській громаді та троє – в Есманьській.



"Серед поранених є вагітна жінка. Її прооперували, стан стабільний, на щастя, життю дитини нічого не загрожує. Найшвидшого одужання майбутній мамі", - зазначив він.



За його словами, станом на зараз евакуації підлягають 213 населених пунктів у 18 громадах.



"Евакуація відбувається планово, у тісній координації з громадами, ДСНС, поліцією, волонтерами та міжнародними партнерами. Працюють гуманітарні хаби та транзитні центри – аби надати першочергову допомогу тим, хто виїхав із небезпечних територій", - заявив Григоров.



Від початку червня евакуйовано майже 900 людей, серед них 137 дітей. За останню добу на більш безпечні території евакуювали 21 людину.



"У постійному контакті з військовими – працюємо 24/7, знаємо їхні потреби й підтримуємо. Посилюємо антидронове покриття, розгортаємо мобільні вогневі групи. До допомоги Збройним силам України активно долучаються бізнес, волонтери, громадськість", - додав очільник ОВА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останню добу Росія здійснила майже 90 обстрілів по Сумській області. Поранені 10 цивільних, серед них – вагітна жінка. Евакуація населення відбувається планово.Про це в ефірі телемарафону розповів очільник ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ Учора внаслідок ударів РФ були поранені семеро людей у Недригайлівській громаді та троє – в Есманьській."Серед поранених є вагітна жінка. Її прооперували, стан стабільний, на щастя, життю дитини нічого не загрожує. Найшвидшого одужання майбутній мамі", - зазначив він.За його словами, станом на зараз евакуації підлягають 213 населених пунктів у 18 громадах."Евакуація відбувається планово, у тісній координації з громадами, ДСНС, поліцією, волонтерами та міжнародними партнерами. Працюють гуманітарні хаби та транзитні центри – аби надати першочергову допомогу тим, хто виїхав із небезпечних територій", - заявив Григоров.Від початку червня евакуйовано майже 900 людей, серед них 137 дітей. За останню добу на більш безпечні території евакуювали 21 людину."У постійному контакті з військовими – працюємо 24/7, знаємо їхні потреби й підтримуємо. Посилюємо антидронове покриття, розгортаємо мобільні вогневі групи. До допомоги Збройним силам України активно долучаються бізнес, волонтери, громадськість", - додав очільник ОВА.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію