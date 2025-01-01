Обмін полоненими: додому повернули 25 військових, яким до 25 років





Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише



Росія та Україна почали новий обмін полоненими. Додому повернули 25 військових, яким до 25 років.



За його словами, наступні етапи обміну триватимуть ще найближчими днями. Під час нього мають повернути інших військових до 25 років, а також важкопоранених і тяжкохворих.



За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до групи військових, звільнених сьогодні, належать лише ті, кому менше ніж 25 років.



Там розповіли, що визволити вдалося військових Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил Територіальної оборони, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.



Усі військові є рядовими та сержантами. Деякі з них провели у полоні понад 3 роки. У Коордштабі наголосили, що зараз також триває робота над репатріацією тіл загиблих військових.



Раніше голова російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, ніби українська сторона «несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими».



У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими казали, що ця інформація не відповідає дійсності та попереднім домовленостям. А Міністерство оборони України стверджувало, що російська сторона намагається «переграти» домовленості щодо обмінів.



Більше про обміни



Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна та росія за результатами другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня домовилися про обмін усіх важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також усіх військових віком від 18 до 25 років.



Сторони погодились зосередитися не на числах, а на конкретних категоріях військовополонених для обміну у форматі «всіх на всіх».



Крім того, вони домовилися про повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів із кожного боку. Також Україна передала росіянам список кількох сотень дітей, які були депортовані до росії.



Нагадаємо, під час першого раунду перемовин у Стамбулі 16 травня делегації України та росії домовилися про обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу». Він відбувся у три етапи з 23 до 25 травня.



Це був уже 65-й обмін військовополоненими з початку повномасштабної війни та шостий цього року. Загалом із березня 2022 року так удалося визволити 5757 українців. Ще 536 українців повернули поза обмінами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Між Україною та росією відбувся перший етап обміну військовополоненими віком до 25 років. В Україну вдалося повернути групу з 25 військовослужбовців.Про це повідомив президент України, пише Громадське Росія та Україна почали новий обмін полоненими. Додому повернули 25 військових, яким до 25 років.За його словами, наступні етапи обміну триватимуть ще найближчими днями. Під час нього мають повернути інших військових до 25 років, а також важкопоранених і тяжкохворих.За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до групи військових, звільнених сьогодні, належать лише ті, кому менше ніж 25 років.Там розповіли, що визволити вдалося військових Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил Територіальної оборони, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.Усі військові є рядовими та сержантами. Деякі з них провели у полоні понад 3 роки. У Коордштабі наголосили, що зараз також триває робота над репатріацією тіл загиблих військових.Раніше голова російської делегації на переговорахзаявив, ніби українська сторона «несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими».У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими казали, що ця інформація не відповідає дійсності та попереднім домовленостям. А Міністерство оборони України стверджувало, що російська сторона намагається «переграти» домовленості щодо обмінів.Міністр оборони Українизаявив, що Україна та росія за результатами другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня домовилися про обмін усіх важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також усіх військових віком від 18 до 25 років.Сторони погодились зосередитися не на числах, а на конкретних категоріях військовополонених для обміну у форматі «всіх на всіх».Крім того, вони домовилися про повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів із кожного боку. Також Україна передала росіянам список кількох сотень дітей, які були депортовані до росії.Нагадаємо, під час першого раунду перемовин у Стамбулі 16 травня делегації України та росії домовилися про обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу». Він відбувся у три етапи з 23 до 25 травня.Це був уже 65-й обмін військовополоненими з початку повномасштабної війни та шостий цього року. Загалом із березня 2022 року так удалося визволити 5757 українців. Ще 536 українців повернули поза обмінами.

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