З російського полону звільнили 24-річного волинянина Дениса Пшаву

З російського полону звільнили 24-річного волинянина Дениса Пшаву
Сьогодні відбувся перший етап обміну полоненими в межах домовленостей, яких досягли під час переговорів у Стамбулі. Обмін триватиме упродовж декількох днів. Під час цього обміну з полону було звільнено волинянина – Пшаву Дениса Олександровича, 2001 року народження, жителя села Красностав Оваднівської територіальної громади.

Про це повідомляє голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

"Після важкого випробування Денис повертається додому. Вітаємо воїна на рідній землі.

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, сьогодні додому повернулися воїни віком до 25 років. Це бійці Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Повернення кожного українського Захисника – це результати тривалої та наполегливої роботи керівництва держави та всіх, хто щодня працює заради повернення наших хлопців додому", - йдеться в повідомленні.

З російського полону звільнили 24-річного волинянина Дениса Пшаву
З російського полону звільнили 24-річного волинянина Дениса Пшаву

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Теги: полонені, обмін, Волинь
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