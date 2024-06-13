Зламав замок та проник до будинку: волинянин, погрожуючи ножем, побив та зґвалтував 34-річну жінку
Сьогодні, 17:09
Волинські оперативники затримали зловмисника, який проник у помешкання волинянки, зґвалтував та побив її.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився 8 червня вночі. Невідомий, зламавши замок, проник до будинку 34-річної волинянки. Він погрожував жінці ножем, наніс їй тілесні ушкодження та зґвалтував. Далі - втік у невідомому напрямку. Жінку з множинними забоями та шоком госпіталізували до лікарні.
Поліцейські розшукали нападника у лічені години, його виявили в лісовому масиві у Луцькому районі та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Зловмиснику слідчі оголосили про підозру за ст. 152 Кримінального кодексу України. Суд має обрати йому запобіжний захід.
Триває розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився 8 червня вночі. Невідомий, зламавши замок, проник до будинку 34-річної волинянки. Він погрожував жінці ножем, наніс їй тілесні ушкодження та зґвалтував. Далі - втік у невідомому напрямку. Жінку з множинними забоями та шоком госпіталізували до лікарні.
Поліцейські розшукали нападника у лічені години, його виявили в лісовому масиві у Луцькому районі та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Зловмиснику слідчі оголосили про підозру за ст. 152 Кримінального кодексу України. Суд має обрати йому запобіжний захід.
Триває розслідування.
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