Матері загиблого нацгвардійця з Волині вручили медаль сина

Матері загиблого нацгвардійця з Волині вручили медаль сина
Матері загиблого 21-річного військовослужбовця Національної гвардії України Дмитра Швеця з Волині вручили його посмертну нагороду — медаль "За військову службу в Україні".

Про це 9 червня повідомили у волинському підрозділі Нацгвардії України, пише Суспільне.

Дмитро Швець — уродженець міста Рожище, виконував бойові завдання в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Загинув волинянин 17 липня 2023 року.

Згідно з указом президента за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нацгвардійця Дмитра Швеця нагороджено медаллю "За військову службу Україні" (посмертно).
Матері загиблого нацгвардійця з Волині вручили медаль сина

Довідково: Медаль «За військову службу Україні» — державна нагорода України для нагородження військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань за мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені у захисті державних інтересів України, зразкове виконання військового обов'язку.

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Теги: Росія, війна, Волинь
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