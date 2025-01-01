Матері загиблого нацгвардійця з Волині вручили медаль сина

Дмитра Швеця з Волині вручили його посмертну нагороду — медаль "За військову службу в Україні".



Про це 9 червня повідомили у волинському підрозділі Нацгвардії України, пише



Дмитро Швець — уродженець міста Рожище, виконував бойові завдання в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Загинув волинянин 17 липня 2023 року.



Згідно з указом президента за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нацгвардійця Дмитра Швеця нагороджено медаллю "За військову службу Україні" (посмертно).



Довідково: Медаль «За військову службу Україні» — державна нагорода України для нагородження військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань за мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені у захисті державних інтересів України, зразкове виконання військового обов'язку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Матері загиблого 21-річного військовослужбовця Національної гвардії Україниз Волині вручили його посмертну нагороду — медаль "За військову службу в Україні".Про це 9 червня повідомили у волинському підрозділі Нацгвардії України, пише Суспільне Дмитро Швець — уродженець міста Рожище, виконував бойові завдання в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Загинув волинянин 17 липня 2023 року.Згідно з указом президента за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нацгвардійця Дмитра Швеця нагороджено медаллю "За військову службу Україні" (посмертно).Медаль «За військову службу Україні» — державна нагорода України для нагородження військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань за мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені у захисті державних інтересів України, зразкове виконання військового обов'язку.

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