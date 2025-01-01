Загинув на Сумщині: у Луцькій громаді провели в останню дорогу воїна Романа Любиха

Загинув на Сумщині: у Луцькій громаді провели в останню дорогу воїна Романа Любиха
Жителі міської територіальної громади попрощалися із захисником України Романом Любихом, який віддав своє життя у війні із загарбницькою росією. Сьогодні, 9 червня, військовослужбовця відспівали у Свято-Миколаївському храмі міста Луцька.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Любих Роман Леонідович (22.03.1991 року народження) загинув 2 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Яблунівка Сумської області.

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич.

Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Загинув на Сумщині: у Луцькій громаді провели в останню дорогу воїна Романа Любиха

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Загинув на Сумщині: у Луцькій громаді провели в останню дорогу воїна Романа Любиха

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Теги: Росія, війна, Волинь
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