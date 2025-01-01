Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на завтра 10 червня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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