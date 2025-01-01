Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на завтра 10 червня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°.

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