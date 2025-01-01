«Було багато крові»: що каже і як почувається жінка, яка постраждала під час атаки рф на Луцьк
Сьогодні, 21:16
Одна із двох ушпиталених, які залишаються у лікарні після комбінованої атаки РФ у Луцьку — 86-річна Галина Лащук. Жінка четверту добу перебуває у травматологічному відділенні міської клінічної лікарні.
Жінка розповіла: мешкала в однокімнатній квартирі на другому поверсі будинку на вулиці Стрілецькій. У момент вибуху жінка була вдома, - йдеться у сюжеті Суспільного.
Житло пенсіонерки зазнало руйнувань — повилітали усі вікна та двері. Після вибуху в її помешканні вціліло лише ліжко та частина одягу.
"Мені осколками засипало лице, я в ліжко впала, рука юшила, кусок телепався спечений, я відірвала його і кинула. Нічого не боліло, був шок. Приїхала швидка. Я ще зійшла 16 сходів, а під каштаном вже сіла, бо голова.... багато крові зійшло. Дуже багато в хаті там крові було", — пригадує пенсіонерка.
Найбільше, зізнається лучанка, шкодує за півоніями, які дбайливо вирощувала біля будинку і книгами, які зберігала в домашній бібліотеці.
Жінка розповіла, що зараз почувається нормально, однак, через пережитий стрес боїться гучних звуків. "Мені так було страшно, — додає Галина Лащук. — Я того не хочу вже. Я дві війни пережила, без батьків осталася".
Як розповів лікар-травматолог Андрій Николаєвич, у пацієнтки — поверхневі рани різних ділянок тіла. Пенсіонерку планують виписати орієнтовно через два дні. Після виписки з лікарні, Галина Лащук планує переїхати до дітей, які живуть поблизу Луцька.
Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня
У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.
Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.
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Жінка розповіла: мешкала в однокімнатній квартирі на другому поверсі будинку на вулиці Стрілецькій. У момент вибуху жінка була вдома, - йдеться у сюжеті Суспільного.
Житло пенсіонерки зазнало руйнувань — повилітали усі вікна та двері. Після вибуху в її помешканні вціліло лише ліжко та частина одягу.
"Мені осколками засипало лице, я в ліжко впала, рука юшила, кусок телепався спечений, я відірвала його і кинула. Нічого не боліло, був шок. Приїхала швидка. Я ще зійшла 16 сходів, а під каштаном вже сіла, бо голова.... багато крові зійшло. Дуже багато в хаті там крові було", — пригадує пенсіонерка.
Найбільше, зізнається лучанка, шкодує за півоніями, які дбайливо вирощувала біля будинку і книгами, які зберігала в домашній бібліотеці.
Жінка розповіла, що зараз почувається нормально, однак, через пережитий стрес боїться гучних звуків. "Мені так було страшно, — додає Галина Лащук. — Я того не хочу вже. Я дві війни пережила, без батьків осталася".
Як розповів лікар-травматолог Андрій Николаєвич, у пацієнтки — поверхневі рани різних ділянок тіла. Пенсіонерку планують виписати орієнтовно через два дні. Після виписки з лікарні, Галина Лащук планує переїхати до дітей, які живуть поблизу Луцька.
Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня
У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.
Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.
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