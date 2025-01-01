Майже 2 роки невідомості: повідомили про загибель воїна з Волині Василя Корінецького

Смуток та біль прийшов на Волинь разом зі звісткою про загибель молодого воїна-захисника.Трагічна звістка прийшла у Берестечківську громаду."Стало відомо про загибель нашого земляка, жителя с. Мерва,15.01.1993 р.н, який вважався зниклим безвісти з 26.09.2023 року. Ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо щирі співчуття родині Василя.Вічна слава та шана тим, хто боронить нашу незалежність ціною власного життя", - йдеться у дописі на сторінці громади.Про дату та час зустрічі нашого Героя, а також про чин похорону буде повідомлено додатково. У зв’язку із загибеллю Захисника України, у громаді оголошено триденну жалобу.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.