Майже 2 роки невідомості: повідомили про загибель воїна з Волині Василя Корінецького

Майже 2 роки невідомості: повідомили про загибель воїна з Волині Василя Корінецького
Смуток та біль прийшов на Волинь разом зі звісткою про загибель молодого воїна-захисника.

Трагічна звістка прийшла у Берестечківську громаду.

"Стало відомо про загибель нашого земляка, жителя с. Мерва, Корінецького Василя Анатолійовича 15.01.1993 р.н, який вважався зниклим безвісти з 26.09.2023 року. Ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо щирі співчуття родині Василя.
Вічна слава та шана тим, хто боронить нашу незалежність ціною власного життя", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Про дату та час зустрічі нашого Героя, а також про чин похорону буде повідомлено додатково. У зв’язку із загибеллю Захисника України, у громаді оголошено триденну жалобу.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Волинь, втрата, війна, загибель, Мерва, Іван Корінецький
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